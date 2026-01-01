Auteur Joke Claessen helpt je door Blue Monday: "Een stap naar grotere inzichten"

"The Ripple Effect gaat exact over wat je hier achter ons ziet", zegt Claessen. De auteur en communicatie- en marketingstrateeg woont vlakbij het Zeekanaal Brussel-Schelde. Inspiratie voor de titel van haar boek hoeft ze niet ver te zoeken. "Namelijk een vlak oppervlak waar één druppel opvalt en die druppel die creëert ongelooflijk veel deining. Ongelooflijk veel rimpeltjes op het water die blijven groter worden."

Dat is de crux: Claessen wil mensen inspireren om een druppel van verandering te zijn; iemand die een positieve deining in gang zet. "We kijken naar de overheid, burgers kijken naar bedrijven, naar de overheid om de positieve verandering te brengen en heel dikwijls krijg je zo een reactie van, ja dit is niet onze schuld dus waarom zou ik er iets aan moeten doen", zegt ze. "Maar ik geloof daarentegen - en ik voel dat zelf ook - als je ermee aan de slag gaat en je slaagt erin om die positieve impact en the ripple effect echt te gaan creëren, dat geeft zoveel energie."

Op de blauwste maandag van het jaar kunnen heel wat mensen zo'n deining gebruiken. "Het is niet alleen Blue Monday, het is spijtig genoeg ook een blue tijdperk. Voor ons, maar vooral ook voor de jongeren. De volgende generaties zullen toch wel flinke uitdagingen op zich af zien komen", zegt de auteur. "Maar ik denk dat elke dag een dag is om positieve verandering te brengen en niet alleen Blue Monday. En ik hoop vooral dat er niet te veel mensen zich blue voelen vandaag."