Enkele leerlingen op de scholenmarkt in Grimbergen

Grimbergen organiseert scholenmarkt: "Net iets anders dan een beslissing achter je computer nemen"

In Strombeek-Bever organiseerde de gemeente Grimbergen naar goede gewoonte een scholenmarkt. Heel wat scholen uit de buurt tekenen present om kinderen uit de laatste jaren van de lagere school te helpen bij de keuze van een middelbare school.

In Den Douwe is het een drukte van jewelste. Grimbergse leerlingen ontmoeten er op de scholenmarkt de middelbare scholen waar ze binnenkort heen kunnen. Negentien scholen, uit Grimbergen, Vilvoorde, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Wemmel, Merchtem en Brussel, tekenen present. "We doen dit eigenlijk voor kinderen met specifieke vragen", zegt Karlijne Van Bree, de Grimbergse schepen van Onderwijs. "Zo kunnen ze één-op-één vragen stellen en kennismaken met de directie. Dat is toch net iets anders dan een beslissing achter je computer nemen."

Leerlingen Owen en Aaron bevestigen dat een middelbare school kiezen niet altijd gemakkelijk is. "Ik zit nog maar in het vijfde maar het is redelijk moeilijk om te kiezen. Er zijn zo heel veel scholen en de ene heeft dit, de andere heeft dat, ..."

Inschrijven kan niet op de scholenmarkt. Al hebben enkele leerlingen er toch een voorkeur opgedaan.

