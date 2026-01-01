Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

De hulpdiensten kregen rond 2u30 een oproep binnen voor een autobrand. “Ter plaatse stelden onze ploegen vast dat het niet alleen om een brandend voertuig ging, maar ook om een woning in renovatie die vuur had gevat”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA. De Mercedes brandde volledig uit, terwijl de schade aan de woning beperkt bleef tot rookschade door de snelle tussenkomst van de brandweer. Niemand raakte gewond.

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan. “Uit zijn bevindingen is gebleken dat er sprake is van twee brandhaarden aan het voertuig. Er is dus sprake van opzettelijke brandstichting”, bevestigt woordvoerster Mélanie Geeraerts. “Ook in de woning in renovatie stelde de branddeskundige twee brandhaarden vast. Ik kan dus bevestigen dat er ook hier sprake is van opzettelijke brandstichting.”