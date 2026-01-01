Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”
In de Calenbergstraat in Diegem is in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer brand gesticht. Een geparkeerde Mercedes ging volledig in vlammen op en even verderop werd ook een leegstaande woning in renovatie in brand gestoken. Politie en parket bevestigen dat in beide gevallen sprake is van opzettelijke brandstichting.
De hulpdiensten kregen rond 2u30 een oproep binnen voor een autobrand. “Ter plaatse stelden onze ploegen vast dat het niet alleen om een brandend voertuig ging, maar ook om een woning in renovatie die vuur had gevat”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA. De Mercedes brandde volledig uit, terwijl de schade aan de woning beperkt bleef tot rookschade door de snelle tussenkomst van de brandweer. Niemand raakte gewond.
Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan. “Uit zijn bevindingen is gebleken dat er sprake is van twee brandhaarden aan het voertuig. Er is dus sprake van opzettelijke brandstichting”, bevestigt woordvoerster Mélanie Geeraerts. “Ook in de woning in renovatie stelde de branddeskundige twee brandhaarden vast. Ik kan dus bevestigen dat er ook hier sprake is van opzettelijke brandstichting.”
Voor de buurtbewoners was het een bijzonder angstige nacht. Dieter Imbrechts, die in de straat woont, werd wakker van het lawaai. “Ik hoorde eerst iets dat leek op vuurwerk”, vertelt hij. “Kort daarna volgde een knal en hoorde ik een buurvrouw roepen. Toen we buiten kwamen, ging het allemaal heel snel. De vlammen sloegen hoog op en je voelde meteen dat het ernstig was.”
Volgens de eerste vaststellingen zou een man op een motorfiets zijn gezien. Het onderzoek naar de feiten loopt verder, laat het parket Halle-Vilvoorde weten.