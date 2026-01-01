Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting

Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

In de Calenbergstraat in Diegem is in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer brand gesticht. Een geparkeerde Mercedes ging volledig in vlammen op en even verderop werd ook een leegstaande woning in renovatie in brand gestoken. Politie en parket bevestigen dat in beide gevallen sprake is van opzettelijke brandstichting.

De hulpdiensten kregen rond 2u30 een oproep binnen voor een autobrand. “Ter plaatse stelden onze ploegen vast dat het niet alleen om een brandend voertuig ging, maar ook om een woning in renovatie die vuur had gevat”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA. De Mercedes brandde volledig uit, terwijl de schade aan de woning beperkt bleef tot rookschade door de snelle tussenkomst van de brandweer. Niemand raakte gewond.

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan. “Uit zijn bevindingen is gebleken dat er sprake is van twee brandhaarden aan het voertuig. Er is dus sprake van opzettelijke brandstichting”, bevestigt woordvoerster Mélanie Geeraerts. “Ook in de woning in renovatie stelde de branddeskundige twee brandhaarden vast. Ik kan dus bevestigen dat er ook hier sprake is van opzettelijke brandstichting.”

Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting

Voor de buurtbewoners was het een bijzonder angstige nacht. Dieter Imbrechts, die in de straat woont, werd wakker van het lawaai. “Ik hoorde eerst iets dat leek op vuurwerk”, vertelt hij. “Kort daarna volgde een knal en hoorde ik een buurvrouw roepen. Toen we buiten kwamen, ging het allemaal heel snel. De vlammen sloegen hoog op en je voelde meteen dat het ernstig was.”

Volgens de eerste vaststellingen zou een man op een motorfiets zijn gezien. Het onderzoek naar de feiten loopt verder, laat het parket Halle-Vilvoorde weten.

Meest bekeken

Bij een controleactie aan het station in Vilvoorde werden negen personen betrapt op drugsbezit.
Justitie

Nieuwe actie aan station in Vilvoorde: “Negen personen betrapt met drugs en twee met verboden wapen”

din 20 jan
Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting
Justitie

Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

woe 21 jan
Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Vrouw aan de kassa bij Colruyt Halle
Economie

Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

maa 19 jan
Zavo school in Zaventem
Jeugd
Onderwijs

Basisschool Zavo opnieuw warm na anderhalve week zonder verwarming

Meer nieuws uit de regio

Glow Up-campagne van PZ VIMA
Mobiliteit
Jeugd

Politiezone VIMA controleert 1.476 tweewielers: "Glow Up!"

Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport
Economie

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

din 13 jan
Breast International Group organiseerde in oktober nog een padelmarathon
Samenleving

Organisatie voor borstkankeronderzoek BIG stopt ermee: veertigtal banen verdwijnen

maa 12 jan
Een bus van De Lijn en een personenwagen botsen op elkaar aan de Woluwelaan in Diegem
Mobiliteit

Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

vrij 2 jan
Korpschef van de zone VIMA Erik Bassleer
Samenleving

Rustige oudejaarsnacht voor onze politiezones, maar agenten wel beschoten met vuurwerk

vrij 2 jan