Moutershof in Meise

Woonzorgcentrum Moutershof in Meise failliet: onzekerheid voor honderdtal bewoners

maa 26 jan

Zorggroep Apricusa vraagt het faillissement aan voor de woonzorgcentrum Moutershof in Meise en herstelverblijf Ter Lokeren in Lokeren. In Meise dreigen een honderdtal mensen en 70 werknemers op straat te staan. Na een groeiende schuldenlast behoudt Apricusa nu nog 1 van de 8 eigen centra. Voor de andere 5 woonzorgcentra werden overnemers gevonden.

Apricusa draagt een historische schuldenlast met zich mee. Volgens de CEO van het bedrijf betekenden de hoge loonkosten en stijgende energiekosten de doodsteek voor de koepel. Dat woonzorgcentrum Moutershof in Meise daarvan de dupe is, heeft te maken met het feit dat het inzet op het herstel van senioren en daardoor minder subsidies krijgt. Dat maakt dat de financiële lasten beduidend hoger zijn.

“Het Agentschap Zorg zoekt momenteel in de regio naar opvangplaatsen voor de getroffen bewoners. In woonzorgcentrum Oase, dat vlakbij ligt, zijn zo’n 15-tal plaatsen vrij”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. “In Moutershof zitten momenteel 25 mensen in herstelverblijf en 23 in het woonzorgcentrum. Daarnaast zijn er ook nog 48 bewoners in assistentiewoningen. Zij kunnen er blijven wonen als ze er eigenaar van zijn, maar dan wel zonder de nodige omkadering en zorg.”

Apricusa zegt maximaal bij te staan om de impact voor bewoners en personeel te beperken. “Onze eerste zorg gaat nu uit naar onze bewoners, medewerkers en hun families. We beseffen dat dit nieuws een zeer grote impact heeft en onze prioriteit is om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren in deze onzekere periode. Dit was een bijzonder moeilijke beslissing, genomen na een lange en intense zoektocht naar structurele oplossingen. Het valt ons bijzonder zwaar dat dit voor twee van onze vestigingen niet is gelukt", aldus CEO van Apricusa Xavier Lambrecht.

