Meise stelt paviljoentje in Pastorietuin gratis open voor verenigingen

De gemeente Meise stelt het paviljoentje in de Pastorietuin gratis open voor verenigingen

De gemeente Meise start een nieuw proefproject waarbij erkende Meisese verenigingen het Paviljoentje in de Pastorietuin voortaan gratis kunnen gebruiken. Het initiatief moet het park nieuw leven inblazen en meer ontmoetingsmomenten creëren in het dorpscentrum.

Het paviljoentje ligt in het park achter het Cultuurhuis in het centrum van Meise en kan door verenigingen op zondag gratis gebruikt worden minimum tussen 14 en 17 uur, langer mag ook. Verenigingen die meedoen, krijgen een uitzondering op de gebruikelijke huurprijs van 15 euro per dag. In het paviljoen zijn zowel elektriciteit als water voorzien, waardoor ze het voor uiteenlopende activiteiten en ontmoetingsmomenten kunnen gebruiken.

“Denk aan een compacte pop-upbar, een klein concert, een workshop, een buurtbabbel of een andere laagdrempelige activiteit die mensen samenbrengt”, zegt schepen van patrimonium Ella De Neve. “Met dit paviljoentje geven we niet alleen een gebouw, maar ook ontmoeting en gezelligheid terug aan het park. Elke zondag wordt het een plek waar verenigingen en inwoners elkaar vinden.”

Het proefproject loopt tot december 2026 en wordt dan geëvalueerd. Op basis van de resultaten beslist de gemeente over verdere verhuring van het paviljoen.

