Nieuw batterijpark Engie ingehuldigd in Vilvoorde: "Sleutelrol in het energiesysteem van morgen"

In de zomer van 2024 begon ENGIE aan de bouw van het park. Het batterijpark is sneller dan voorzien operationeel, waardoor het de voorbije weken al volop heeft bijgedragen aan de netstabiliteit en de optimale benutting van wind- en zonne-energie. Samen met de gasgestookte centrale op dezelfde site beschik ENGIE nu over twee flexibele vormen van energieopslag - en productie. “Dit batterijpark speelt een sleutelrol in het energiesysteem van morgen", zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele. "Dankzij haar flexibele opslagcapaciteit helpt het vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht te brengen."

Vlaams minister van Energie Hans Bonte zegt dat gezinnen zullen profiteren van dergelijke batterijpark. "Het is belangrijk dat we die hernieuwbare energie ook optimaal benutten om te vermijden dat in de toekomst goedkopere energie verloren zou gaan op momenten dat het aanbod groter is dan de vraag", zegt Bonte. "Door wind- en zonne-energie nu op te slaan in batterijen, zorgen we ervoor dat gezinnen ook kunnen genieten van deze goedkope stroom op momenten dat ze het nodig hebben. Zo kunnen we op piekmomenten dure gascentrales vaker afschakelen en de energiefactuur van gezinnen drukken. Dat is goed voor de planeet en de portemonnee van gezinnen."

Ook op andere plaatsen, zoals in Drogenbos, werkt ENGIE aan opslagcapaciteit. "In 2025 was een derde van de Belgische elektriciteit en de helft van de Europese elektriciteit al afkomstig uit hernieuwbare bronnen, en dat aandeel zal alleen maar blijven groeien", zegt Vincent Verbeke, CEO van ENGIE België. "Flexibele opslag- en productiecapaciteit die deze verdere groei van wind- en zonne-energie ondersteunt, is een cruciaal onderdeel van de transitie naar een netto koolstofneutraal systeem. Daarom is het ook een belangrijke pijler van de Energize2030-strategie van ENGIE, met de doelstelling om 500 megawatt aan batterijcapaciteit te hebben in België tegen 2030. We zijn nu al bezig aan vervolgprojecten in Drogenbos en Kallo, waarvan de indienstname gepland staat in 2027."