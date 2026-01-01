Gravity Media Belgium in Vilvoorde zendt World Economic Forum uit: "Moeilijkheid ligt ter plaatse"

Het is geen sinecure om het World Economic Forum in Davos te capteren en de beelden ervan uit te sturen naar de ganse wereld. Acht mensen van Gravity Media Belgium zijn in Davos om de connectiviteit te verzorgen met Vilvoorde, waar 45 mensen de beelden van speechende wereldleiders de wijde wereld insturen.

"De moeilijkheid is vooral ter plaatse", zegt Chris Demeulemeester van Gravity Media Belgium. "Waneer je werkt met een president van dat niveau kan het zijn dat er plots security verschijnt en de signalen met verschillende jammers verstoort. Dan hebben we wel enkele scenario's lopen om de verbinding op een andere manier tot stand te brengen."

Het werk in Davos zit er al bijna op. "Op dit eigenste moment zijn we al een deel van de zaal aan het ontmantelen", zegt Demeulemeester. "Een deel van ons materiaal wordt vannacht en morgen al verplaatst naar Noord-Italië omdat we daar aan de opbouw van de Olympische Winterspelen beginnen."