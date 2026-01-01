Weinig enthousiasme voor schoolstaking: "Merken wel dat er frustraties zijn"

Op TiktTok en Instagram circuleert al enkele dagen een stakingsoproep. Een aantal leerlingen wil zich verzetten tegen het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir, onder ander het smartphoneverbod, geschrapte pedagogische studiedagen en weggevallen facultatieve verlofdagen zijn een doorn in het oog. Ook nepnieuws beroert de gemoederen, met name het gerucht dat leerlingen niet meer naar toilet zouden mogen op school.

In het Heilig-Hart&College in Halle vindt de oproep evenwel weinig gehoor bij de leerlingen, tot grote vreugde van Lander Verbist, die bestuurder is bij de Vlaamse Scholierenkoepel. "Ook al omdat staken niet wettelijk is", zegt Verbist. "Maar we vinden het wel belangrijk dat leerlingen hun stem luid kunnen laten horen want we merken wel dat er frustraties zijn."

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft ondertussen overlegd met minister Demir. "We merkten zelf ook dat de band met minister Demir wat stroef liep de afgelopen maanden, maar gisteren is onze voorzitter in gesprek gegaan met haar en we denken dat we nu een betere communicatie zullen hebben", besluit Verbist.