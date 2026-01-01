Burgemeester van Dilbeek, Stijn Quaghebeur

Dilbeek en Lennik trekken naar Crucke voor toegenomen vliegtuiglawaai: "Maximaal tot een minimum beperken"

Sinds vliegtuigen verplicht met satellietnavigatie moeten landen op Brussels Airport en er bovendien een sterkere oostenwind staat, ziet Dilbeeks burgemeester Stijn Quaghebeur het aantal klachten over geluidsoverlast van inwoners van het centrum van Dilbeek en deelgemeente Itterbeek toenemen. Samen met zijn Lennikse collega Irina De Knop wil Quaghebeur daarom samenzitten met federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke.

Door de oostenwind, waardoor landingsbaan 07L wordt gebruikt, van de voorbije weken en een nieuwe techniek waarbij vliegtuigen met behulp van satellieten in een rechte lijn naar de luchthaven in Zaventem vliegen om te landen, ziet Dilbeeks burgemeester Stijn Quaghebeur het aantal klachten van inwoners uit Itterbeek en het centrum van Dilbeek toenemen. Ook in andere delen van het Pajottenland, zoals Lennik, is er meer vliegtuiglawaai. "Er is dus wel degelijk een verschuiving gebeurd", zegt burgemeester Stijn Quaghebeur. "Die is ook tijdelijk ingevoerd vanaf augustus 2025 naar aanleiding van werken op de landingsbanen, maar dat blijft blijkbaar maar in voegen tenminste tot oktober van dit jaar."

Quaghebeur wil daarom, samen met zijn collega uit Lennik Irina De Knop, met federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke rond de tafel zitten. Volgens Quaghebeur moet er naar de windnorm gekeken worden. "We moeten de windnormen versoepelen door de gemiddelde windsterkte in acht te nemen en niet, zoals nu het geval is, naar de pieken te kijken", zegt Quaghebeur. "Vandaag schakelen ze bij een sterke windstoot uit het oosten over." Toch is de burgemeester realistisch over de uitkomst van het gesprek. "We moeten ons geen illusies maken: bij sterke oostenwind zal er altijd geland moeten worden op baan 07L en dan zal onze gemeente wel altijd gevat zijn", zegt de Dilbeekse burgemeester. "Maar we willen dat toch maximaal tot het minimum beperken."

Ook Brusselaars roeren zich

De gewijzigde vliegtuigroutes doen ook heel wat Brusselaars steigeren. Al 6.500 mensen zetten hun handtekening onder een petitie tegen het vlieglawaai. De burgemeesters van Koekelberg, Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek vragen aan minister Crucke een verbod op nachtvluchten en een heroriëntering van het cargoverkeer naar minder dichtbevolkte zones. Minister Crucke heeft zijn administratie en luchtverkeersleider Skeyes de opdracht gegeven om een analyse te maken van alle mogelijke aanpassingen die voldoen aan de nieuwe aanvliegprocedure via sattelieten.

