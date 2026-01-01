TechnOV Vilvoorde investeert in infrastructuur: "Noodzakelijk om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden"

De school aan de Zennelaan behoort tot het katholiek net en heeft een ruim aanbod STEM-richtingen. De school is op korte tijd van 360 naar 488 leerlingen gegaan. “Onze school is de laatste jaren sterk gegroeid, waardoor de bestaande infrastructuur haar grenzen bereikte”, zegt directeur Marc Deldime. “Daarnaast zijn twee gebouwen technisch verouderd. Dit project is noodzakelijk om onze leerlingen ook in de toekomst kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven aanbieden.”

Het Gentse bureau Murmuurarchitecten is als winnaar uit de architectuurwedstrijd gekomen. Om voldoende ruimte te creëren voor de nieuwbouw breidt de school haar domein uit. TechnOV heeft de voormalige ziekenhuisparking op de hoek van de Zennelaan en de Sint-Jozefstraat gekocht. Als alles volgens schema verloopt, starten de bouwwerken in december 2027 of januari 2028. In het schooljaar 2029-2030 zullen de lessen in het nieuwe gebouw kunnen plaatsvinden. Het budget voor de nieuwbouw bedraagt net geen 14 miljoen euro.

Daarvoor heeft TechnOV beroep gedaan op het publiek-privaatsamenwerkingsproject 'Scholen van Vlaanderen'. Met het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 29 schoolbouwprojecten zet‘Scholen van Vlaanderen’ in op de ontwikkeling van hoogwaardige schoolgebouwen. Dit programma, dat aangestuurd wordt door AG Real Estate, zet in op de samenwerking tussen de overheid en private partners om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van schoolgebouwen te garanderen.