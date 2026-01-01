Aimen Horch kandidaat-voorzitter Groen: “Verder doen zoals nu is geen optie”

Aimen Horch werd bij de verkiezingen in juni 2024 met 6.916 voorkeurstemmen verkozen als Vlaams parlementslid. De voorbije dagen circuleerde in de Wetstraat zijn naam als mogelijke nieuwe voorzitter van Groen. Via sociale media maakt de Vilvoordenaar ook zijn kandidatuur officieel bekend. Horch wil dat zijn partij sterker aanwezig is in het dagelijkse leven van de mensen.

“De wereld draait door. In mijn buurt wonen en ondernemen mensen die niet meer rondkomen en die overal zien dat de rijken steeds rijker worden en meer en meer macht verzamelen. We wachten niet op hoop, we gaan ze zelf organiseren”, zegt Horch in een filmpje op sociale media. “Groen moet zich mengen in de debatten. Verder doen zoals we nu bezig zijn, is geen optie.”

De 34-jarige Brusselse Lien Arits stelt zich samen met Horch kandidaat als ondervoorzitter. Arits is mensenrechtenexperte en werkte eerder al op het kabinet van voormalig minister Petra De Sutter. Op 28 maart weten we of Horch de nieuwe voorzitter wordt van Groen.