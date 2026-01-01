Team crisisvrijwilligers Vilvoorde
© Stad Vilvoorde

Vilvoorde richt team met crisisvrijwilligers op: “Sterk staan bij noodsituaties”

Vilvoorde start met een eigen crisisvrijwilligersteam. Zo’n team helpt bij noodsituaties zoals extreme weersomstandigheden, wateroverlast of langdurige stroompannes. Naast de hulpdiensten zijn dan extra handen welkom voor logistieke of ondersteunende taken.

De crisisvrijwilligersteams zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om de weerbaarheid en sociale verbondenheid bij de bevolking te verhogen. De gemeenteraad in Vilvoorde zette het licht op groen voor de opstart van zo’n team. “Uiteraard zijn onze hulpdiensten de eersten die ter plaatse komen bij rampen of crisissen, maar als er een bepaalde schaal bereikt wordt, zijn vrijwilligers een zeer belangrijke aanvulling op de hulpdiensten. Om mensen die zich als vrijwilliger bij crisissen willen inzetten goed voor te bereiden op hun taak, is de oprichting van een crisisvrijwilligersteam echt wel een belangrijke stap”, zegt burgemeester Jo De Ro.

Ook jongeren warm maken

Dit voorjaar start de stad met de werving van crisisvrijwilligers. In een eerste fase kunnen enkel inwoners die al als vrijwilliger bij de stad geregistreerd zijn, zich inschrijven. “We starten niet toevallig met de groep van de bestaande vrijwilligers. Vilvoorde kent meer dan 1200 geregistreerde vrijwilligers. Mensen die de stad mee proper houden, zieken begeleiden in het ziekenhuis, helpen in de bibliotheek, in een woonzorgcentrum of in een school. Sommigen steken ook de handen uit de mouwen in een cultuurcentrum. Uit deze groep kregen we al de vraag naar de oprichting van zo’n crisisvrijwilligersteam. Zij worden nu als eerste gecontacteerd”, zegt De Ro.

Geïnteresseerden krijgen in het najaar een korte opleiding van twee en een halve dag. Die bestaat uit anderhalve dag EHBO-opleiding en 1 dag opleiding van de stad, met focus op noodplanning en het takenpakket van crisisvrijwilligers. Voor zowel de werving als de opleiding werkt de stad samen met Rode Kruis-Vlaanderen.

Volgt er een positieve evaluatie van het project, dan kan iedere inwoner zich vanaf volgend jaar opgeven als crisisvrijwilliger. “We gaan dan zeker ook jongeren in Vilvoorde warm maken om zich bij dit project aan te sluiten”, aldus De Ro.

alcoholcontrole
Mobiliteit

Politiezone Pajottenland maakt resultaten bekend van BOB-campagne

