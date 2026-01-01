Duivendieven die vanuit Vilvoorde opereerden krijgen tot 30 maanden cel

Maandenlang viseerde een Roemeense dievenbende op tal van plekken in ons land waardevolle wedstrijdduiven. Na een diefstal in Limburg trok de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg de zaak naar zich toe. De rechercheurs kwamen al snel uit op enkele adressen in Vilvoorde. De speurders troffen een honderdtal duiven aan en pakten er twee verdachten op. Een goede samenwerking met de Roemeense politie leverde nog eens 71 duiven op. Die zaten verstopt bij familieleden van één van de verdachten.

De bende sloeg toe in België, Nederland en Luxemburg. Onder andere King Marseille, de duif van duivenliefhebber Willy Verbruggen uit Londerzeel, werd meengenomen. De bende ging goed georganiseerd te werk, met onder meer verkenningen, valse nummerplaten en wisselende voertuigen. Heel wat duiven zijn met hun rechtmatige eigenaars herenigd. De Duivenliefhebbersbond hield daarvoor enkele kijkdagen op de hoofdzetel in Halle. De spilfiguur van de dievenbende is vandaag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden en een boete. Andere bendeleden krijgen tot 24 maanden cel. De bende moet haar slachtoffers ook honderdduizenden euro’s schadevergoeding betalen.

