Piloot stijgt op vanop taxibaan, 165 passagiers geëvacueerd op Brussels Airport: "Nog nooit meegemaakt"

Piloot stijgt op vanop taxibaan, 165 passagiers geëvacueerd op Brussels Airport
© Mathijs Clottens

Op de luchthaven in Zaventem zijn gisteravond meer dan 165 passagiers geëvacueerd na een vergissing van de piloten. Die wilden opstijgen op de taxibaan in plaats van de startbaan. Nadat het vliegtuig een snelheid haalde van 220 kilometer per uur, werd het veilig tot stilstand gebracht. Niemand raakte gewond.

Als een vliegtuig iets voor 22 uur gisteravond vanop Zaventem wil opstijgen richting, loopt het grondig mis. "Het opstijgen van een vliegtuig van Scandinavian Airlines werd onderbroken, omdat het toestel zich op de taxibaan bevond in plaats van op de startbaan. Het ging om een vlucht naar Kopenhagen die om 21u54 is vertrokken", zegt Ariane Goossens van Brussels Airport. "De 165 passagiers aan boord zijn geëvacueerd. Er zijn geen gewonden. De Federale Politie heeft ter plaatse psychologisch bijstand aangeboden. Scandinavian Airlines heeft contact opgenomen met de betrokken passagiers om alternatieve oplossingen te bieden, aangezien zij gisteren niet meer naar hun bestemming konden reizen."

Op een grafiek van Flightradar24 is te zien hoe het vliegtuig z'n afslag te vroeg neemt en zo begint vaart te maken vanop een taxibaan die parallel loopt met de startbaan. Zo’n taxibaan gebruiken vliegtuigen normaal om van en naar de startbaan of terminal te rijden. Het vliegtuig komt tot stilstand in de buurt van tanks waar kerosine wordt opgeslagen. "Dit had veel erger kunnen aflopen", klinkt het bij verschillende luchtvaartexperts, die uitgaan van een menselijke fout.

De gemeente Steenokkerzeel vraagt alleszins een ernstig onderzoek naar wat er fout liep. "We willen geen paniek zaaien, maar dit mag geen tweede keer voorvallen. Ons gehuchtje Humelgem ligt in het verlengde van die taxibaan. Ik heb dit nog nooit eerder gehoord of meegemaakt. Piloten geven mij mee dat ze het niet begrijpen want dat je zéker in het donker het verschil tussen taxiweg en start- of landingsbaan zeer goed kan zien.”

Er is een officieel veiligheidsonderzoek opgestart naar het incident. Dat wordt gevoerd door de Air Accident Investigation Unit, een onafhankelijk orgaan dat luchtvaartongevallen en -incidenten onderzoekt.

Een piloot stijgt op vanop taxibaan in plaats van startbaan
© Flightradar24

