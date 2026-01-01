brand hotel Abbey Grimbergen

Hotel in Grimbergen geëvacueerd door brand: "Geen gewonden"

In Grimbergen is Hotel Abbey aan de Kerkeblokstraat in het centrum zondagmiddag even geëvacueerd, zo meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Niemand geraakte gewond.

"We kregen een oproep voor rookontwikkeling in hotel Abbey en stuurden meteen een volledige 'uitruk' voor brand", meldt de zone. "Er woedde een brand in het technisch lokaal op de eerste verdieping en de rook verspreidde zich naar de andere verdiepingen. Via een binnenaanval kregen onze ploegen het vuur onder controle. Tegelijkertijd werd door een andere ploeg een reddingsactie ondernomen waarbij de kamers werden gecontroleerd. Alle aanwezigen werden tijdelijk geëvacueerd en het gebouw werd geventileerd. Er vielen geen gewonden."

Oorzaak

"De brand bleef gelukkig beperkt en zou volgens de eerste vaststellingen ontstaan zijn aan een verwarmingstoestel in de linnenkamer. Iedereen bleef ongedeerd", zegt burgemeester Bart Laeremans.

