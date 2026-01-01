Affligem geeft startschot als pleegzorggemeente tijdens Affligem Kermist

In Affligem zijn 20 pleeggezinnen actief. “Zij maken elke dag het verschil door hun huis en hart open te stellen voor wie dat nodig heeft. Als lokaal bestuur willen we hen ondersteunen én meer inwoners informeren over pleegzorg”, zegt het gemeentebestuur. Later dit jaar organiseert de dienst Welzijn infosessies en lezen inwoners over het thema in de volgende edities van Affligem Gespot.

Als kersverse pleegzorggemeente nodigt Affligem alle pleeggezinnen vandaag uit voor een feestelijke kick-off tijdens Affligem Kermist. Ook gezinnen die zich willen engageren voor pleegzorg zijn welkom. Het college van burgemeester en schepenen maakt dan persoonlijk kennis.

Affligem Kermist: een gezinsgebeuren

Affligem Kermist vindt plaats in de Bellekouterhal. De jaarlijkse gratis indoorkermis is bedoeld om het nieuwe jaar te vieren met alle inwoners en dat vanaf twee uur tot middernacht. Alle Affligemse scholen werkten mee om de inkom om te toveren tot een dierenrijk. Bezoekers stappen via kleurrijke kunstwerken een magische wereld binnen van fauna en fantasie.

Lokale handelaars zorgen voor hapjes en drankjes. Er is een brede waaier aan attracties: van kermismolens, VR-animatie en klimparcours tot ballonplooiers en gekke kapsels. Voor de allerkleinsten is er een kleuterdorp. Ziteilanden zorgen voor rustmomenten tussen alle animatie.