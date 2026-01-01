BarryRock schenkt 3.250 euro aan Cardioliga: "Gezellig en gegarandeerd een interessante line-up"

Het gratis festival is opgestart in 2021 door een aantal vrienden en familieleden van Bart Arijs, die plotseling overleed aan een hartfalen. De opbrengst van het festival gaat steeds naar de Cardioliga die het geld investeert in preventiecampagnes rond hart- en vaatziekten, informatie over risicofactoren, de organisatie van de Week van het Hart en gratis screeningsdagen. In totaal heeft BarryRock de voorbije jaren meer dan 11.000 euro aan de Cardioliga geschonken.

"We zijn heel erg fier dat we er opnieuw in geslaagd zijn om een succesvolle editie te organiseren", laat de organisatie weten. "In het huidige landschap is het immers knokken om met een beperkt budget je event rond te krijgen. Gelukkig slagen we erin om heel wat sponsors en artiesten te overtuigen van de waarde van ons project." Een belangrijke factor van het succes van BarryRock is volgens de organisatoren de positie die ze in de festivalscene innemen. “BarryRock is gezellig kleinschalig, maar we garanderen steeds een interessante line-up aan bands en retro deejays", zeggen de organisatoren. "Bovendien gaat onze opbrengst naar een goed doel, wat veel mensen aanspreekt. Nu al melden vrijwilligers ons dat ze bij de volgende editie opnieuw graag van de partij zijn. En daar zijn we heel dankbaar voor, want zonder hen geen BarryRock.”

Barry Rock vindt telkens plaats in oktober. Meer info vind je op de website van het festival.