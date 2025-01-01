In deze half vrijstaande woning in de Fosselstraat werd een cannabisplantage ontdekt
© Google Maps

Cannabisplantage ontdekt in woning Affligem na accidentele brand

In de Fosselstraat in Affligem is vannacht een cannabisplantage aangetroffen in een woning, vlakbij dancing De Grote Beer. Dat gebeurde na een brand waarvoor de brandweer werd opgeroepen. Vanmorgen kwamen de Civiele Bescherming en de politie ter plaatse om alles te vernietigen en de woning te verzegelen.

De plantage werd ontdekt in de kelder van de woning en telde zo'n 250 planten die zo goed als volgroeid waren. De bewoonster van het huis, die zelf de hulpdiensten belde, werd opgepakt. Zij moet nog verhoord worden.

Volgens de brandweer ontstond de brand accidenteel aan de elektriciteit van de cannabisplantage. "Meer informatie kan er voorlopig en in het belang van het onderzoek niet gegeven worden," klinkt het bij het parket.

