Cannabisplantage ontdekt in woning Affligem na accidentele brand

De plantage werd ontdekt in de kelder van de woning en telde zo'n 250 planten die zo goed als volgroeid waren. De bewoonster van het huis, die zelf de hulpdiensten belde, werd opgepakt. Zij moet nog verhoord worden.

Volgens de brandweer ontstond de brand accidenteel aan de elektriciteit van de cannabisplantage. "Meer informatie kan er voorlopig en in het belang van het onderzoek niet gegeven worden," klinkt het bij het parket.