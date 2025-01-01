Mary's Gold maakt affiche Rock Affligem compleet: "We gaan iedereen wakker spelen"

Extra shot zware gitaren

Een stevige wekker op zaterdag zal nodig zijn, zeker voor wie ook 15 mei naar het festival gaat. "We doen er zes bands bij op vrijdag", klinkt het bij organisator Christof Desmet."We beginnen al 's middags, in plaats van om 18.00 uur."

Vrijdag is traditioneel een dag gereserveerd voor zware gitaren. Onder andere Ronker, Fleddy Melculy en Channel Zero komen op 15 mei Affligem overrompelen.

Oude vrienden

Staat er op zaterdag 16 mei nog iets overeind in Affligem, dan zal het aan onder andere Alice Mae, De Mens, Mama's Jasje, Les Truttes en Bart Peeters en zijn Ideale Mannen zijn om de boel opnieuw in beweging te krijgen. Tussendoor zorgt Age of Love voor de nodige beats. "Rock Affligem houdt van al zijn groepen", zegt Desmet. "Zo zien we Alice Mae terug op ons podium. Ze won hier de rock rally en zit vandaag in de jury. Met Bart Peeters hebben we natuurlijk de ambiance verzekerd."

Tickets zijn te koop via de website van Rock Affligem. Daar vind je ook de volledige line-up terug.