Mary's Gold maakt affiche Rock Affligem compleet: "We gaan iedereen wakker spelen"
Gisterenavond in de Bellekouter wonnen de jonge honden van Mary's Gold de Rock Affligem Rock Rally. Mary's Gold maakt de affiche voor de vijfde editie van het festival compleet. De jubileumeditie op 15 en 16 mei wordt een weerzien met oude bekende en krijgt een extra shot zware gitaren op vrijdag.
Gisterenavond davert de Sanderuszaal in Affligem op zijn grondvesten. Jong pop- en rockgeweld strijdt er voor een plaats op de affiche van Rock Affligem. Elle Fray, Gasm, Transistor en de Brusselse Rory Gallagher, Bob Doug, doen een verdienstelijke poging, maar het is Mary's Gold die op 16 mei de weide van Rock Affligem mogen opent. "Het is compleet onverwacht", klinkt het bij de bandleden, "maar we zijn natuurlijk ontzettend vereerd dat we hier hebben gewonnen. Het was een pittige competitie en de andere groepen waren zeer goed." Op de vraag of ze al een plan van aanpak in hun hoofd hebben, zijn de jonge rockers duidelijk: "We gaan de weide wakker spelen."
Extra shot zware gitaren
Een stevige wekker op zaterdag zal nodig zijn, zeker voor wie ook 15 mei naar het festival gaat. "We doen er zes bands bij op vrijdag", klinkt het bij organisator Christof Desmet."We beginnen al 's middags, in plaats van om 18.00 uur."
Vrijdag is traditioneel een dag gereserveerd voor zware gitaren. Onder andere Ronker, Fleddy Melculy en Channel Zero komen op 15 mei Affligem overrompelen.
Oude vrienden
Staat er op zaterdag 16 mei nog iets overeind in Affligem, dan zal het aan onder andere Alice Mae, De Mens, Mama's Jasje, Les Truttes en Bart Peeters en zijn Ideale Mannen zijn om de boel opnieuw in beweging te krijgen. Tussendoor zorgt Age of Love voor de nodige beats. "Rock Affligem houdt van al zijn groepen", zegt Desmet. "Zo zien we Alice Mae terug op ons podium. Ze won hier de rock rally en zit vandaag in de jury. Met Bart Peeters hebben we natuurlijk de ambiance verzekerd."
Tickets zijn te koop via de website van Rock Affligem. Daar vind je ook de volledige line-up terug.