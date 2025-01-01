Mary's Gold maakt affiche Rock Affligem compleet: "We gaan iedereen wakker spelen"

Gisterenavond in de Bellekouter wonnen de jonge honden van Mary's Gold de Rock Affligem Rock Rally. Mary's Gold maakt de affiche voor de vijfde editie van het festival compleet. De jubileumeditie op 15 en 16 mei wordt een weerzien met oude bekende en krijgt een extra shot zware gitaren op vrijdag.

Gisterenavond davert de Sanderuszaal in Affligem op zijn grondvesten. Jong pop- en rockgeweld strijdt er voor een plaats op de affiche van Rock Affligem. Elle Fray, Gasm, Transistor en de Brusselse Rory Gallagher, Bob Doug, doen een verdienstelijke poging, maar het is Mary's Gold die op 16 mei de weide van Rock Affligem mogen opent. "Het is compleet onverwacht", klinkt het bij de bandleden, "maar we zijn natuurlijk ontzettend vereerd dat we hier hebben gewonnen. Het was een pittige competitie en de andere groepen waren zeer goed." Op de vraag of ze al een plan van aanpak in hun hoofd hebben, zijn de jonge rockers duidelijk: "We gaan de weide wakker spelen."

Transistor waagde zijn kans op de rock rally
GASMM kwam naar Affligem om te rocken

Extra shot zware gitaren

Een stevige wekker op zaterdag zal nodig zijn, zeker voor wie ook 15 mei naar het festival gaat. "We doen er zes bands bij op vrijdag", klinkt het bij organisator Christof Desmet."We beginnen al 's middags, in plaats van om 18.00 uur."

Vrijdag is traditioneel een dag gereserveerd voor zware gitaren. Onder andere Ronker, Fleddy Melculy en Channel Zero komen op 15 mei Affligem overrompelen.

Oude vrienden

Staat er op zaterdag 16 mei nog iets overeind in Affligem, dan zal het aan onder andere Alice Mae, De Mens, Mama's Jasje, Les Truttes en Bart Peeters en zijn Ideale Mannen zijn om de boel opnieuw in beweging te krijgen. Tussendoor zorgt Age of Love voor de nodige beats. "Rock Affligem houdt van al zijn groepen", zegt Desmet. "Zo zien we Alice Mae terug op ons podium. Ze won hier de rock rally en zit vandaag in de jury. Met Bart Peeters hebben we natuurlijk de ambiance verzekerd."

Tickets zijn te koop via de website van Rock Affligem. Daar vind je ook de volledige line-up terug.

Meest bekeken

Heel wat mensen komen naar het Possozplein uitgedost in een kersttrui
Samenleving

Halle grijpt naast wereldrecord wansmakelijke kersttruien

Justitiepaleis Brussel
Justitie

Vrouw uit Londerzeel was lokvogel voor ontvoering en foltering van crypto-oplichter

zat 20 dec
Cultuur
Jeugd

Mary's Gold maakt affiche Rock Affligem compleet: "We gaan iedereen wakker spelen"

Burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen
Politiek

Burgemeester Beersel reageert op kritiek oppositie: "'t Kan verkeren, zei Bredero"

vrij 19 dec
Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Economie
Mobiliteit

Omgevingsvergunning voor Hub 3.0 op site Brussels Airport

don 18 dec

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Derde Ring Quiz is een schot in de roos: "Een zeer erudiet publiek"

maa 1 dec
NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A
Sport

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

zon 30 nov
Verhalen in de bibliotheek van Affligem
Jeugd

Voorleesweek: "Belangrijk om voorleesplezier te stimuleren"

woe 26 nov
Gemeente Affligem
Politiek

Affligem maakt meerjarenplanning bekend: "Een belevingssite"

woe 26 nov
Cultuur

Frituristen uit de regio opgenomen in Orde van de Gulden Puntzak

vrij 14 nov