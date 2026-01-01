Farys werkt in het dorpscentrum van Hekelgem

Farys heeft tot half februari werk in centrum Hekelgem

Sinds gisteren is watermaatschappij Farys aan de slag in het centrum van Hekelgem. Farys herstelt er een waterlek dat enkele weken geleden een stuk van de gemeente zonder water zette. De werken zullen zeker tot 16 februari duren.

In het centrum van deelgemeente Hekelgem voert gemeente Affligem een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen in. Watermaatschappij Farys herstelt er een lek in de waterleiding, waardoor een deel van de gemeente twee weken geleden geen druppel water uit de kraan kreeg.

Auto's mogen vanop de parking aan de kerk de Bellestraat niet oprijden en er geldt plaatselijk eenrichtingsverkeer. Er zijn ook tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Vanmorgen liet de gemeente weten dat ook Zwarteberg is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, tussen de Buikouterbaan en nummer 68.

