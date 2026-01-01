Farys heeft tot half februari werk in centrum Hekelgem

In het centrum van deelgemeente Hekelgem voert gemeente Affligem een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen in. Watermaatschappij Farys herstelt er een lek in de waterleiding, waardoor een deel van de gemeente twee weken geleden geen druppel water uit de kraan kreeg.

Auto's mogen vanop de parking aan de kerk de Bellestraat niet oprijden en er geldt plaatselijk eenrichtingsverkeer. Er zijn ook tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Vanmorgen liet de gemeente weten dat ook Zwarteberg is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, tussen de Buikouterbaan en nummer 68.