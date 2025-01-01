NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

NOVA begint sterk aan de wedstrijd en wil zich meteen laten voelen. De Leeuwkens moeten ondergaan, maar echt grote kansen weten de bezoekers niet bij elkaar te voetballen. Tot ze een hoekschop krijgen, Adrien kopt NOVA op voorsprong en 0-1. Even later opnieuw een hoekschop voor de bezoekers. Deze keer kopt Adrien de hoekschop tot bij Soers die NOVA een dubbele voorsprong bezorgt, 0-2. De Leeuwkens moeten reageren, maar de paal houdt hen van de aansluitingstreffer. 0-2 is de ruststand.

Na de rust raakt de thuisploeg moeilijk aan open doelkansen. De bezoekers verdedigen sterk en houden de deur op slot tot de Leeuwkens een strafschop krijgen. Malewo Kanda geeft Vanroelen geen kans en 1-2. De thuisploeg wil de gelijkmaker, maar het is NOVA dat toeslaat op een counter. Ngandoli Horneille zet zijn ploeg op 1-3. Match gespeeld denk je dan, maar in de blessuretijd trapt De Crick de 2-3 binnen. De gelijkmaker zit er niet meer in. NOVA Asse-Mollem houdt stand en wint met 2-3. Daarmee komen de Assenaren aan de leiding in de 2e provinciale A. De Leeuwkens zakken van de eerste naar de derde plaats.