Voorleesweek: met 3 tips van De Leesfee wordt voorlezen makkelijker

Iedereen Leest organiseert deze week de Voorleesweek, want kinderen voorlezen loont. De positieve effecten ervan zijn legio. Van een rijkere woordenschat tot betere wiskunderesultaten, taalstimulering vertaalt zich op veel gebieden. Wij gingen langs bij professioneel voorlezer en auteur van enkele kinderboeken Emy Geyskens, beter bekend als De Leesfee. Zij heeft drie tips om makkelijk voor te lezen.

Drie tips, meer is niet nodig om consequent te kunnen voorlezen aan kinderen. "Een eerste tip is om te zorgen voor een gezellige, knusse omgeving. Kinderen kunnen zich dan beter concentreren en je kan makkelijker verbinding maken met je kind," licht De Leesfee toe.

Ook de keuze van het boek is belangrijk. "Ga op zoek naar het favoriete genre van je kind. Of je nu samen een mysterieboek leest of kijkt in een zoekboek, het kan allemaal." De Leesfee is zelf voorstander van themaboeken. Zo toont ze ons een boekje over rouw. "Dit boek vertelt het verhaal van Senne die zijn opa verliest. Dergelijke verhalen maken moeilijkere thema's toegankelijk en bespreekbaar," weet ze.

Tot slot is genieten het belangrijkst. Zo is het een fabeltje dat voorlezen lang hoeft te duren. "Een kwartier is meer dan voldoende. Houd het kort, maak het gezellig en zorg ervoor dat boeken altijd binnen handbereik zijn. Als jij toont dat lezen een prettig moment is, ga je dat sowieso voor een stuk projecteren op je kinderen."

