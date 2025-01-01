Parking Carina voorziet extra parkeerplaatsen in Asse: "Geschikt voor ouders die hun kinderen op school afzetten"

Parking Carina, vernoemd naar de gelijknamige dancing die vroeger langs stond, is afgewerkt. De parking moet het wegvallen van de parkeerplaatsen op de Hopmarkt opvangen.

In 2026 start het centrumontwikkelingsproject Hopmarkt, waardoor heel wat parkeerplaatsen tijdelijk zullen verdwijnen. Het Assese gemeentebestuur heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel, het Agentschap Wegen en Verkeer, om een nieuwe parking te installeren.

"De parking is bereikbaar via Kalkoven. Voor voetgangers is er achteraan de parking een trage verbinding naar Koensborre voorzien", zegt schepen van Mobiliteit Jan De Backer. "De parking is dan ook uitermate geschikt voor ouders die hun kinderen op een veilige manier nabij de school willen afzetten. Er is ook een trage verbinding naar Gildehof, waar je als voetganger op een aangename en verkeersluwe manier doorsteekt naar het centrum van Asse. Dit maakt de parking ook interessant voor mensen die in het centrum werken."

Parking Carina is open, maar er moeten nog enkele kleine werken gebeuren. Zo moeten er nog verlichting en camera's komen om Carina op te nemen in het parkeergeleidingssysteem. Na de ondergrondse parking onder de kunstenacademie KunstAs is Carina de tweede nieuwe parking die opent in het centrum van Asse.

