Verhalen in de bibliotheek van Affligem

Voorleesweek: "Belangrijk om voorleesplezier te stimuleren"

Iedereen Leest organiseert deze week de Voorleesweek. Daarmee wil de organisatie de positieve effecten van voorlezen in de kijker plaatsen en ouders aanmoedigen om meer voor te lezen. In het kader van de Voorleesweek nodigde de bibliotheek verhalenverteller Mr. Kamishibai uit om de kinderen en hun ouders aan het lezen en voorlezen te zetten.

"Samen met de regiobib Zender worden in de 15 bibliotheken van onze regio allerlei gratis voorleesactiviteiten georganiseerd. We vinden voorlezen super belangrijk, vooral voor de taalontwikkeling en rijke woordenschat. Maar het is natuurlijk ook gewoon plezant om samen met mama en papa in boekjes te kijken en voor te lezen," steekt Bart Braeckmans van Bibliotheek Affligem van wal.

De voorleesactiviteiten in Affligem zijn er voor de kinderen, maar ook de ouders zijn in hun nopjes. "Ik vind het positief dat de bib dergelijke initiatieven neemt. De kinderen kennen de bibliotheek ook al vanuit de school. Dat maakt het makkelijker om ook met de hele familie de stap naar de bib te zetten," klinkt het bij mama Lies Carion.

De bibliotheek vindt het belangrijk dat ook ouders betrokken worden bij de activiteiten. "We boren toch ook een nieuw publiek aan dat we anders misschien minder zien. Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan hier te krijgen en het voorleesplezier te stimuleren," vervolgt Braeckmans.

