Brandweerzone Vlaams-Brabant West blikt tevreden terug op verdelgingsseizoen van Aziatische hoornaar: “Recordaantal interventies”
De Brandweerzone Vlaams-Brabant West beëindigt op 1 december, morgen dus, het verdelgingsseizoen van de Aziatische hoornaar. De zone is tevreden over het voorbije seizoen: “We realiseerden een recordaantal verdelgingen en de samenwerking tussen alle betrokken partijen was prima”, klinkt het.

Het afgelopen seizoen werden door de ploegen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West meer dan 2300 nesten verdelgd wat neerkomt op meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. “Dat cijfer benadrukt de sterke ontwikkeling van de invasieve soort in onze regio en de noodzaak van een gecoördineerde beheersing”, zegt Wouter Jeanfils, Woordvoerder van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Samenwerking als sleutel tot succes

Het succes van dit seizoen is grotendeels te danken aan de intensieve samenwerking. “Een bijzondere dank gaat uit naar de imkerverenigingen, die de afgelopen maanden bijna dagelijks hun expertise en hun hulp aan boden bij de verdelgingen. Ook de inzet van onze eigen ploegen en de diensten van de steden en gemeenten heeft het hoge aantal interventies mogelijk gemaakt”, aldus Jeanfils.

Vooruitblik en een oproep

Brandweerzone Vlaams-Brabant West start in het voorjaar opnieuw met de bestrijding. De lente is een cruciale periode waarin de nieuwe koninginnen met gerichte acties en selectieve vallen bestreden kunnen worden. “Wij bedanken alle alerte burgers voor hun talrijke meldingen en hun begrip. Wij rekenen in het voorjaar opnieuw op de medewerking van alle burgers, onder andere via het plaatsen van selectieve vallen, om een belangrijke rol te spelen in het onder controle houden van de populatie”, zegt zonecommandant Tom Van Esbroeck.

