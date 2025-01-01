Na twee en een half jaar is tunnel onder Leonardkruispunt vanaf morgen opnieuw open: “Vlotter verkeer richting Brussel”

De werken aan beide tunnels duurden twee en half jaar en zorgden voor heel wat verkeershinder. Onder het meer het wegdek, de verluchting, ventilatie en de tunnelwanden zijn volledig vernieuwd.

"Met deze twee vernieuwde tunnels zetten we een nieuwe stap in onze ambitie om de Vlaamse mobiliteitsinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Dankzij deze structurele vernieuwing verhogen we de veiligheid én het rijcomfort voor tienduizenden weggebruikers die dagelijks onder het Leonardkruispunt passeren. Zo bouwen we stap voor stap aan een duurzamer wegennet”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder.

Lange duur van werken niet uitzonderlijk

Sinds begin dit jaar werkte Wegen en Verkeer aan de structurele vernieuwing van de tunnel van de E411. Sinds 3 maart was één van de twee kokers afgesloten en werden de beide rijrichtingen door één koker gestuurd. De betonstructuur werd hersteld en versterkt, het wegdek vernieuwd en de tunnel werd opnieuw klaargemaakt voor jarenlang intensief gebruik. De werken aan de tunnel van de Brusselse ring waren al gestart in april 2023. "Een uitvoeringstermijn van tweeënhalf jaar is niet uitzonderlijk voor zulke grote en complexe werken", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.