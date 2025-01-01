17-jarige vrijgelaten die cannabis smokkelde, parket Halle-Vilvoorde slaat alarm: "Gebrek aan plaatsen in jeugdinstellingen is verontrustend"

Maandag controleerde de douanediensten van Brussels Airport een 17-jarige jongen met een Brits paspoort die arriveerde vanuit Dubai. In zijn bagage werd zo’n 10 kilogram cannabis gevonden. De 17-jarige werd gearresteerd en dinsdag voorgeleid bij de jeugdrechter. Die wilde de jongeman in een gesloten jeugdinstelling plaatsen, maar daar bleek geen plaats. De jeugdrechter liet de 17-jarige vertrekken om hem woensdag opnieuw voor te leiden, maar er was opnieuw geen plaats.

De jeugdrechter zag zich zo verplicht om de 17-jarige vrij te laten in afwachting van een plek. “Het niet kunnen plaatsen van de jongeman is verontrustend omdat het gaat om ernstige feiten. Als deze feiten door een meerderjarige zouden zijn gepleegd is de strafmaat een gevangenisstraf van 6 maand tot 10 jaar en een geldboete die kan oplopen tot 100.000 euro”, aldus de perswoordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde Ingrid Moriau.

“Het vinden van beschikbare plaatsen in instellingen is een dagelijkse ‘strijd’ voor parketmagistraten en jeugdrechters. Dit is maar één van de vele voorbeelden. Het parket Halle-Vilvoorde roept de bevoegde autoriteiten op om dringend actie te ondernemen zodat zij hun job kunnen uitvoeren zoals ze dat zouden willen”, klinkt het nog.