Drie dagen staking: bereid je voor op mogelijke hinder

De komende drie dagen staken de vakbonden in ons land tegen het regeringsbeleid. In tal van sectoren is hinder mogelijk. Bij het openbaar vervoer van de NMBS wordt drie dagen gestaakt. Dinsdag kan je de gevolgen van een staking bij de openbare diensten ondervinden en woensdag is er een nationale stakingsdag in alle sectoren.

De vakbonden bij de NMBS riepen als eerste op tot een 72-uren staking. Er wordt een alternatieve dienstverlening voorzien. Vandaag zou alvast de helft van de geplande IC-treinen niet rijden. Ook bij de meeste piekuurtreinen zullen onregelmatigheden of afgeschafte treinen zijn. Ook bij De Lijn, MIVB en TEC zal de dienstverlening verstoord zijn. Bij De Lijn zou het om de helft van de ritten gaan.

In het onderwijs zou vooral dinsdag hinder kunnen zijn. Globaal werd aangekondigd dat 4 op de 10 gemeentelijke scholen de deuren sluit. Vooral in het basisonderwijs zou de staking voelbaar zijn. Bij Bpost zou de hinder beperkt blijven, gezien de drukte door Black Friday, Sinterklaas en de aankomende eindejaarsperiode. Mogelijk zijn er ook stakingen bij afvalintercommunales of ambtenaren bij lokale besturen.

Woensdag zal vanop Brussels Airport in Zaventem geen enkele passagiersvlucht vertrekken. Ook de luchthaven van Charleroi voorspelt verstoringen en grote hinder. Ook in andere sectoren is dan nog een impact mogelijk door stakingen. Bij het openbaar vervoer zal de dienstverlening sowieso nog anders zijn, in andere sectoren is het nog onduidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.

