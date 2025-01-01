BOB viert 30ste verjaardag met gouden sleutelhangers: "5 keer minder bestuurders betrapt dan bij 1e editie"

Vanaf de start van de eerste campagne BOB-campagne in december 1995 is de gele sleutelhanger van de partij. De sleutelhanger wordt door de politiezones in heel het land uitgedeeld als erkenning aan de bestuurders die negatief blazen bij een controle. Dit jaar worden voor de 30ste verjaardag van BOB 30 exclusieve gouden BOB-sleutelhangers uitgedeeld door de lokale en federale politie. In 30 verschillende politiezones zal dus telkens één bestuurder willekeurig beloond worden met een bijzonder verguld exemplaar van de sleutelhanger. De BOB-partners Vias institute, Belgische Brouwers VZW en Assuralia stellen deze bijzondere sleutelhangers ter beschikking naast de honderdduizenden gewone BOB-sleutelhangers.

BOB: 30 jaar campagne

In december 1995 ging de allereerste BOB-campagne van start. Een jaar eerder was de wettelijke alcohollimiet in ons land verlaagd van 0,8‰ naar 0,5 ‰. BIVV, de voorganger van Vias institute, had tot die tijd wel al campagnes gevoerd over alcohol achter het stuur, maar die waren vrij hard van toon. Door de wijzigende tijdsgeest werd beslist om het geweer van schouder te veranderen. In partnership met de Belgische Brouwers werd een nieuwe campagne ontwikkeld.

De nieuwe campagne wilde de bestuurder in de kijker zetten die niet drinkt, maar wel feestelijk en positief is en dankzij wie het feest kan plaatsvinden. BOB stond en staat voor een coole, aardige, verantwoorde bestuurder. De persoon heeft geen leeftijd, geen geslacht en behoort niet tot een bepaalde sociale klasse. Iedereen kan zich ermee identificeren.

30 jaar BOB: 6 keer meer controles, 5 keer minder bestuurders onder invloed

Vorige wintercampagne werden maar liefst 605 759 bestuurders onderworpen aan een blaastest. 6x zoveel als bij de allereerste BOB-campagnes. Het aantal positieve bestuurders zit op het laagste peil: 1,2% van de bestuurders was positief, ofwel 5 keer minder dan bij de start van de campagne 30 jaar geleden. Toch is de strijd niet gestreden. Vorig jaar waren er in ons land nog 3770 letselongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol.

Bestuurders die te veel gedronken hebben, hebben vaak veel te veel gedronken. Gemiddeld hadden bestuurders onder invloed betrokken in een letselongeval een alcoholgehalte van 1,6 ‰. De politie controleert tijdens de campagne ook op drugs. De pakkans voor drugs is de laatste jaren flink toegenomen. In 2016 liepen 6933 bestuurders tegen de lamp tijdens een drugcontrole, in 2024 waren er dat 13 189, bijna dubbel zo veel.

Nieuwe campagne: BOB vind je overal

De slogan van deze wintercampagne luidt ‘BOB vind je overal’. Langs de Vlaamse autosnelwegen zullen baanaffiches die boodschap uitdragen. Ook in stadscentra, zowel in Brussel, Wallonië en Vlaanderen en via sociale media zal de affiche te zien zijn. In Leuven, Brussel en Luik gaan graffiti-artiesten met de campagne aan de slag. Hun murals zullen voor lange tijd het straatbeeld sieren.

“Onder meer dankzij BOB rijden er vandaag vijf keer minder bestuurders onder invloed van alcohol tijdens de eindejaarsperiode. Niet alleen preventie draagt daartoe bij, ook elke politiecontrole is een sterk signaal: samen gaan we voor verkeersveiligheid. Maar de echte kracht zit in even op voorhand nadenken wanneer je alcohol gaat drinken en daarna de baan op moet: plan vooruit, kies een BOB en kom veilig thuis. Zo maken we samen het verschil”, zegt Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie.