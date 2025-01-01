NMBS, De Lijn, MIVB en LETEC lanceren samen campagne tegen agressie tegen personeel: "Gemiddeld 16 gevallen per dag"

De vier Belgische vervoersmaatschappijen hebben in 2024 5.908 gevallen van fysieke en verbale agressies op hun personeel geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld meer dan 16 gevallen per dag. In 2023 was dat 15 per dag. Ook dit jaar blijven de cijfers verontrustend.

De campagne toont twaalf medewerkers van de vier vervoersbedrijven die getuigen over de impact van agressies in het kader van hun functie. Ze belicht de gezichten achter deze cijfers.

De campagne wordt ook gesteund door de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA). De federatie groepeert de bedrijven die in onderaanbesteding van De Lijn en LETEC rijden.

“Wie zich elke dag inzet om reizigers veilig en vlot op weg te helpen, verdient respect, geen agressie. Onze chauffeurs, controleurs, technici en baliemedewerkers zijn het kloppende hart van het openbaar vervoer. Zij staan dicht bij de mensen, vaak in moeilijke omstandigheden, en verdienen waardering voor dat engagement. Met deze campagne trekken we samen een duidelijke lijn: agressie hoort nergens thuis. Elke vorm van geweld, verbaal of fysiek, laten we niet passeren. We blijven investeren in veiligheid – bijvoorbeeld met bodycams - en zetten verder in op preventie, opleiding en samenwerking met politie en justitie om daders te sanctioneren en onze medewerkers beter te beschermen. Respect is en blijft de basis van elk contact”, zegt Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit.

Meer dan kwart van agressiegevallen gepaard met fysiek geweld

Het aantal gevallen van agressie heeft een hoog niveau bereikt. In 2024 hebben de openbaarvervoerbedrijven er 5.908 geregistreerd, wat neerkomt op een gemiddelde van 16 per dag. Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 5,5% ten opzichte van 2023, dat met 5.598 gevallen al een recordjaar was wat betreft het aantal agressies.

Iets meer dan een kwart van de gevallen gaat gepaard met fysiek geweld. In de andere gevallen gaat het om beledigingen of bedreigingen. Ongeacht het type aanval komen de getroffen medewerkers er nooit ongeschonden uit. In 2024 waren 780 medewerkers afwezig na een geval van agressie, goed voor 23.686 dagen arbeidsongeschiktheid.

Veel maatregelen

NMBS, De Lijn, de MIVB en LETEC namen reeds tal van maatregelen om agressie tegen te gaan: de inzet van bijkomend personeel op het terrein, een netwerk van bewakingscamera’s en opleidingen voor medewerkers die direct contact met klanten hebben, om snel potentiële conflictsituaties te leren herkennen en er op een passende manier op te reageren.

Iedereen die de regels niet naleeft of agressief gedrag vertoont, riskeert ook een administratieve boete, die bij recidive kan oplopen tot 500 euro. Voor de meest ernstige overtredingen, zoals fysieke agressie of verstoring van het treinverkeer, zijn ook strafrechtelijke vervolgingen mogelijk.

Strenge sancties

Elk geval van agressie wordt opgevolgd. Naast onmiddellijke psychologische ondersteuning bieden de vier maatschappijen hun medewerkers na elke agressie juridische bijstand aan om klacht in te dienen bij de politie. In elk geval wenden de maatschappijen zich tot het gerecht als benadeelde partij en, in het geval van vervolging door het openbaar ministerie, stellen zij zich ook burgerlijke partij. Dossiers die leiden tot strafrechtelijke vervolging kunnen resulteren in gevangenisstraffen, met of zonder uitstel. Daders van agressie lopen ook het risico op boetes of werkstraffen. Bovendien wordt agressie tegen het personeel van openbare diensten als een verzwarende omstandigheid beschouwd.