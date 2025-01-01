Derde dag vakbondsacties: stakingspiketten bij tal van bedrijven

Op de derde stakingsdag op rij staan vakbonden aan heel wat bedrijven piket. Werknemers van diverse bedrijven uit onze regio sluiten zich aan bij de nationale stakingsdag van de vakbonden. Onder andere bij Delhaize in Zellik, Colruyt in Halle en in de bedrijvenzone van Machelen en Diegem uitten ze hun ongenoegen over de Arizona-regering.

In de bedrijvenzone van Diegem en Machelen stonden onder meer werknemers van ASCo Industries, UPS, DHL en WeEngage aan de ingang van de sites. Ook in Vilvoorde werd actie gevoerd bij onder meer Komatsu. Bij DPD stonden medewerkers aan de poort om hun bezorgdheden te uiten over de werkdruk en onzekere contracten. Verder werden ook piketten gemeld bij Amab, D’Ieteren en Ikea in Zaventem net als bij WFS, Avia en Swissport Cargo, bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de activiteiten rond Brussels Airport. Op Brussels Airport zijn woensdag alle 206 vertrekkende vluchten geschrapt als gevolg van de driedaagse nationale vakbondsactie. Ook voor aankomende vluchten is er hinder, maar die is minder groot.

De actievoerders protesteren onder meer tegen de aanhoudende druk op het personeel en de stijgende werkonzekerheid in hun sectoren. De vakbonden hekelen ook de besparingen en hervormingen van de federale regering die volgens hen de sociale verworvenheden dreigen uit te hollen.

