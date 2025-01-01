Sint-Pieters-Leeuw pioniert met nieuw taalbevorderingsproject Luisterhelden

Luisterhelden is een voorleesbevorderingproject dat uit een specifieke noodzaak is gegroeid. "Zo'n 85 procent van de kinderen bij ons op school worden anderstalig opgevoed," zegt Jelle Van Cauter van 't Populiertje. Omdat eerder verteltassen geen succes werden, zocht de school naar een andere manier om zowel de kinderen als de ouders te stimuleren om Nederlands te leren. Dat werd Luisterhelden.

"In samenwerking met onze bibliotheek ontwierpen we rugzakken waarin leesboekjes zitten die nauw aansluiten bij de thema's die de kleuters in de klas te zien krijgen. Er steekt niet alleen een boekje in de rugzak, maar ook een taalspelletje rond woordenschat, letters en cijfers en een leespen," aldus schepen van Onderwijs Wouter De Craen. Die pen is makkelijk te hanteren en leest bladzijde per bladzijde in correct Nederlands voor wat er staat.

Luisterhelden is een samenwerking tussen de school, de bibliotheek, Ligo en de Luisterpuntbibliotheek, die er normaal is voor blinden, slechtzienden of mensen met dyslexie. Sint-Pieters-Leeuw is er een pionier mee in Vlaanderen.