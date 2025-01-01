Tweede editie GIST in Zennevalleigemeenten in 2027: "Unieke combinatie van kunst, natuur en lokale gastronomie"

Een unicum. Op vrijdag 21 november kwamen de drie gemeentebesturen van Zennevalleigemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle samen. Enkele jaren geleden al zetten de drie partners de intergemeentelijk samenwerking IGS Zennevallei Hergist op poten, waarbij op vlak van cultuur, economie en infrastructuur langs de Zenne wordt samengewerkt.

Met de tweede editie van GIST willen de gemeenten Zennevallei op de kaart zetten als toeristische regio. De samenwerking is op vier pijlers gebouwd. · laagdrempelige podiumkunsten, een wandeling langsheen een attractief beeldenparcours door de groene gebieden aan de Zenne, culinaire evenementen gelinkt aan de geuzestekers en meerdere gebeurtenissen bij partners zoals Felix Art en Herman Teirlinck. "Met GIST willen we owel de 105.000 inwoners van de Zennevallei als bezoekers uit de rest van Vlaanderen warm maken voor een unieke combinatie van kunst, natuur en lokale gastronomie", aldus de drie besturen.

Eén van de infrastructuurprojecten die tegen de zomer van 2027 af zal zijn is het Zennepad. "Langs het pad kan je van Ruisbroek tot in Lembeek wandelen", klinkt het. "Ook de bouw van twee nieuwe bruggen en aanlegsteigers voor kajakliefhebbers zijn in voorbereiding." De vorige editie vond plaats in 2023.