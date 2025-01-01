Project KAZ maakt plaats voor Centrumschool in Londerzeel: "Nood is hoog"

In de meerjarenplanning van het Londerzeelse gemeentebestuur zit een opvallende accentverschuiving. Het college kiest voor een Centrumschool en laat de plannen van de vorige meerderheid voor een polyvalente zaal in de oude brandweerkazerne varen.

Centrumschool

De plannen van de vorige meerderheid om de oude brandweerkazerne te verbouwen tot een bibliotheek en een polyvalente zaal - Project KAZ - zet het huidige gemeentebestuur stop. In plaats daarvan opteren burgemeester Nadia Sminate en de schepenen voor een nieuwe Centrumschool op de ARGO-site. "De nood aan een nieuwe Centrumschool is hoog" klinkt het. "Dat werd bevestigd in de recente doorlichting van de onderwijsinspectie. Maar daarnaast is er in onze gemeente ook grote vraag naar een grote polyvalente zaal in het hart van onze gemeente waar gemeentebestuur, verenigingen en scholen samen gebruik van kunnen maken."

Volgens het gemeentebestuur speelt de Centrumschool op de ARGO-site in op de noden in het onderwijs en biedt het een oplossing voor de bibliotheek en de polyvalente zaal. "De nieuwe Centrumschool zal plaats bieden aan 424 leerlingen uit het basisonderwijs", klinkt het. "Het project omvat niet alleen een schoolgebouw, maar ook een moderne nieuwe bibliotheek en een grote polyvalente zaal met een capaciteit voor 400 personen. Deze zaal wordt gekoppeld aan de eetruimte van de school en is flexibel inzetbaar voor uiteenlopende activiteiten, van eetfestijnen tot culturele evenementen."

“Onze nieuwe plannen combineren kwaliteitsvol onderwijs met ruimte voor cultuur en ontmoeting in een zeer multifunctioneel gebouw”, zegt burgemeester Sminate. 

"Rationele keuzes"

Naast de Centrumschool wil het gemeentebestuur inzetten op taalstimulerende projecten, lokale handelaars en ontharding. Toch houdt de gemeente naar eigen zeggen de financiën onder controle.

“Het totale project op de Argosite is geraamd op 17,85 miljoen euro. Zo’n 8,63 miljoen euro daarvan zal afkomstig zijn van subsidies van Agion en de verkoop van niet-strategisch patrimonium van Gemeente Londerzeel”, vertelt schepen van Financiën Bart van Doren. “We maken rationele keuzes en kiezen voor investeringen in patrimonium die van groot belang zijn voor onze inwoners en verenigingen. Door gebouwen zonder functionele waarde te vermarkten, krijgen ze een tweede leven en gaan we verloedering tegen.”

Meest bekeken

Jeugd
Politiek
Economie

Spinibo protesteert tegen uitbesteding buitenschoolse kinderopvang in Asse: "Een mes in de rug gekregen"

Samenleving
Politiek

Project KAZ maakt plaats voor Centrumschool in Londerzeel: "Nood is hoog"

Mobiliteit

Parking Carina voorziet extra parkeerplaatsen in Asse: "Geschikt voor ouders die hun kinderen op school afzetten"

Justitie

Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

din 25 nov
Brussels Airport
Economie

Meer dan de helft van aankomende vluchten geschrapt op Brussels Airport, economische schade loopt verder op

Meer nieuws uit de regio

Onderwijs
Politiek

Virgo Sapiens in Londerzeel staakt tegen regeringsbeleid: “Wees alsjeblief zacht voor leerkrachten"

Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

zon 23 nov
November is longkankermaand, Patrick getuigt: “Er was geen genezing mogelijk, maar nu leef ik kankervrij dankzij een andere mindset”
Samenleving

November is longkankermaand, Patrick getuigt: “Er was geen genezing mogelijk, maar nu leef ik kankervrij”

woe 19 nov
Mobiliteit

Sminate wil af van contract met privéfirma: “Blij dat verdienmodel trajectcontroles ter discussie staat”

din 18 nov
Sport
Jeugd

Tweeling Fran en Marth doen aan tumbling op topniveau: "We zijn er ingerold"

maa 17 nov