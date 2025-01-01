Project KAZ maakt plaats voor Centrumschool in Londerzeel: "Nood is hoog"

Centrumschool

De plannen van de vorige meerderheid om de oude brandweerkazerne te verbouwen tot een bibliotheek en een polyvalente zaal - Project KAZ - zet het huidige gemeentebestuur stop. In plaats daarvan opteren burgemeester Nadia Sminate en de schepenen voor een nieuwe Centrumschool op de ARGO-site. "De nood aan een nieuwe Centrumschool is hoog" klinkt het. "Dat werd bevestigd in de recente doorlichting van de onderwijsinspectie. Maar daarnaast is er in onze gemeente ook grote vraag naar een grote polyvalente zaal in het hart van onze gemeente waar gemeentebestuur, verenigingen en scholen samen gebruik van kunnen maken."

Volgens het gemeentebestuur speelt de Centrumschool op de ARGO-site in op de noden in het onderwijs en biedt het een oplossing voor de bibliotheek en de polyvalente zaal. "De nieuwe Centrumschool zal plaats bieden aan 424 leerlingen uit het basisonderwijs", klinkt het. "Het project omvat niet alleen een schoolgebouw, maar ook een moderne nieuwe bibliotheek en een grote polyvalente zaal met een capaciteit voor 400 personen. Deze zaal wordt gekoppeld aan de eetruimte van de school en is flexibel inzetbaar voor uiteenlopende activiteiten, van eetfestijnen tot culturele evenementen."

“Onze nieuwe plannen combineren kwaliteitsvol onderwijs met ruimte voor cultuur en ontmoeting in een zeer multifunctioneel gebouw”, zegt burgemeester Sminate.

"Rationele keuzes"

Naast de Centrumschool wil het gemeentebestuur inzetten op taalstimulerende projecten, lokale handelaars en ontharding. Toch houdt de gemeente naar eigen zeggen de financiën onder controle.

“Het totale project op de Argosite is geraamd op 17,85 miljoen euro. Zo’n 8,63 miljoen euro daarvan zal afkomstig zijn van subsidies van Agion en de verkoop van niet-strategisch patrimonium van Gemeente Londerzeel”, vertelt schepen van Financiën Bart van Doren. “We maken rationele keuzes en kiezen voor investeringen in patrimonium die van groot belang zijn voor onze inwoners en verenigingen. Door gebouwen zonder functionele waarde te vermarkten, krijgen ze een tweede leven en gaan we verloedering tegen.”