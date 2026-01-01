Historische villa Cara moet plaats maken voor nieuwe gezinswoningen

“Verschillende inwoners hebben hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van Villa Cara, dat een stukje lokale geschiedenis vertegenwoordigt”, zegt schepen van Omgeving Greet Ilegems (N-VA). “Maar de woning is niet beschermd en komt niet voor op de inventaris van onroerend erfgoed.” Daardoor kan villa Cara gesloopt worden.

Voor de geplande sloop zal De Heemkring de kans krijgen om de villa uitgebreid te documenteren, zodat er een blijvende herinnering bewaard wordt. “Respectvol omgaan met lokale geschiedenis blijft essentieel, ook wanneer de regelgeving geen behoud toelaat,” zegt Ilegems. Schepen van Cultuur en Erfgoed Gerda Verhulst (N-VA) onderstreept het belang van actuele gegevens. “Het is hoog tijd om de lijsten met waardevolle gebouwen te herwerken, zodat ze een betrouwbare basis vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid”, zegt de schepen.

Gezinswoningen

Op het perceel komen vijf kavels voor kwaliteitsvolle gezinswoningen: vier voor halfopen bebouwing en één voor gesloten bebouwing. “Ontwikkelaars overwogen ook appartementen, maar om een hoger evenwicht aan woonvormen te bekomen, is gekozen voor woningen met tuin – ideaal voor gezinnen met kinderen”, vertelt schepen Ilegems. “De tuinen variëren van 5 tot 8 are en er is voldoende parkeergelegenheid voorzien. Om het groene karakter te bewaren, worden verhardingen tot een minimum beperkt en uitgevoerd met waterdoorlatende materialen, conform het provinciaal wateradvies.”