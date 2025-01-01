Miljoenste bezoeker voor Sportoase de Lijster in Londerzeel: "Belangrijke bijdrage aan de gezondheid"

Sportoase de Lijster opent de deuren in 2019. De nieuwe sportsite vervangt het gemeentelijk zwembad van Londerzeel dat in 2016 tot op de draad versleten is. Met de nieuwe infrastructuur krijgt Londerzeel opnieuw een toekomstgerichte en toegankelijke sportsite. “Hier zijn een sport- en instructiebad, recreatiezones, twee sporthallen, een judozaal, een fitness met groepslessenaanbod en een horecagedeelte”, vertelt centrummanager Bart Timmermans van Sportoase de Lijster. “Sportoase De Lijster is vandaag uitgegroeid tot een vaste plek voor heel wat inwoners om te werken aan hun gezondheid.”

“Met 1.050 actieve fitnessleden en ongeveer 39 groepslessen per week leveren we een belangrijke bijdrage aan de algemene gezondheid van de inwoners van Londerzeel. Ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we graag ter harte." zegt Timmermans. "Zo voorzien we de lokale scholengemeenschap van voldoende zwemwater en zorgen we ervoor dat via onze uitgebreide zwemschoolwerking wekelijks 680 kinderen de essentiële zwembasisvaardigheden krijgen aangeleerd."

Voor Timmermans is de miljoenste bezoeker een bevestiging van het vertrouwen dat de inwoners van Londerzeel in de Lijster stellen.