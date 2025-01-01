Sinterklaas en Infrabel controleren op spoorlopers in Londerzeel: "Nog te vaak ongevallen en incidenten"

Spoorlopers, de Sint ziet je

Infrabel zette vanochtend een ludieke actie met Sinterklaas en twee Pieten op poten om een bijzonder ernstig probleem, spoorlopen, in de kijker te zetten.

"We stellen vast dat er nog te vaak ongevallen en incidenten gebeuren aan overwegen", zegt woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit. Hoewel het aantal ongevallen aan overwegen daalt, blijft Infrabel weggebruikers bewust maken van de gevaren van spoorlopen. "Als ik kijk naar 2024 dan heb je 30 ongevallen en vijf dodelijke slachtoffers", zegt Petit. "In Vlaams-Brabant waren er twee ongevallen in 2024. De cijfers voor 2025 zijn er nog niet, maar die zullen ongeveer in dezelfde orde van grootte zijn. Dus elk ongeval is er één te veel en daarom dat het heel belangrijk is om deze acties te blijven doen."

Voor wie op de sporen loopt of een rood licht en een gesloten slagboom negeert, is de spoorwegpolitie niet mals. "Er zijn inderdaad ook boetes mogelijk. Dat gaat dan van enkele honderden tot enkele duizenden euro's of eventueel het intrekken van het rijbewijs of een rijverbod dat wordt opgelegd, omdat het natuurlijk een heel zware overtreding is, dus is het ook belangrijk dat er daar repressief de nodige aandacht aan besteed wordt", zegt Petit.

Bel 1711

In Londerzeel wil Infrabel ook het noodnummer 1711 onder de aandacht brengen. "1711 dat is cruciaal", zegt Petit. "Zie je een gevaarlijke situatie aan een overweg, bijvoorbeeld een auto die zich vastrijdt of een fietser die valt, bel dan onmiddellijk naar dat nummer. Zo kan de verkeersleiding het treinverkeer onderbreken en ergere ongevallen voorkomen."

Wie zich in Londerzeel simpelweg aan de regels hield en wachtte aan de overweg werd door Sinterklaas beloond. "We hebben toch wat chocolaatjes voorzien", zegt de Goedheiligman. "Ik denk dat chocolade wel universeel is. Ik kom uit Spanje, maar ik kom zowat overal ter wereld en chocolade dat eten ze overal graag, dus die mensen zijn hier heel blij met die kleine attentie."