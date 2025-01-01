November is longkankermaand, Patrick getuigt: “Er was geen genezing mogelijk, maar nu leef ik kankervrij”

In 2019 krijgt Patrick Huysentruyt te horen dat hij ongeneeslijk ziek is door uitgezaaide longkanker. Zes jaar later vinden de artsen geen kankercellen meer terug in zijn lichaam. Patrick leeft nu kankervrij, met een nieuwe en positieve kijk op de wereld.

“Ik had in mijn linkerlong een tumor van negen op negen centimeter, die maakte via mijn ruggengraat verbinding met de bijnier. Ik had uitzaaiingen in de borstkas en vier metastasen in mijn hoofd. Toen ik vroeg wat mijn kansen waren, zei de prof dat er geen genezing mogelijk was”, vertelt Patrick.

Maar na een zware chemotherapie krabbelt Patrick overeind. Hij gaat met zijn ziekte aan de slag. “De medicatie heeft zijn werk gedaan, maar ikzelf ook. Ik heb veel gemediteerd, mijn mindset is volledig veranderd. Er is een Patrick voor de ziekte en een Patrick na de ziekte. Voor m'n ziekte was ik te betrokken met alles wat in de wereld gebeurt: oorlogen, wat mensen elkaar aandoen… Tijdens mijn ziekte heb ik de knop omgedraaid. Ik ben op zoek gegaan naar innerlijke kracht en rust. Dat is gelukt. Het is onvoorstelbaar wat een impact onze gedachten kunnen hebben”, zegt Patrick die zijn verhaal wil delen met lotgenoten. “Omdat mijn huidige toestand positief is, wil ik mensen hoop geven. Het is nooit gedaan, er zijn altijd mogelijkheden”.