'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

In de kerstperiode van 2021 kregen Evi Aerts en David Tahon uit Lembeek te horen dat hun oudste zoon lijdt aan een ongeneeslijke ziekte die de hersenen en het ruggenmerg aantast. Dat is een zeldzame stofwisselingsziekte die 1 persoon op 1 miljoen treft en geleidelijk de zenuwcellen aantast waardoor patiënten problemen krijgen met stappen, eten en denken.

Enkele weken later kregen de ouders een nieuwe klop van de hamer. Ook hun jongste zoon bleek getroffen door dezelfde ziekte heeft. Het koppel kreeg in die moeilijke periode steun van een vrouw met wie ze al jaren bevriend waren. De vrouw bood haar hulp aan bij het beheer van het persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, waarmee de zorg van de twee jongens betaald werd.

Misbruik van vertrouwen

De veroordeelde vrouw maakte echter misbruik van haar vriendschap en verduisterde in totaal ruim 78.000 euro van het zorgbudget. De vrouw gaf de vader betalingsopdrachten met verzonnen mededelingen om geen argwaan te wekken, maar in werkelijkheid stroomde het geld niet naar de overheid, maar naar twee persoonlijke rekeningen van de beklaagde.

De zaak kwam pas aan het licht toen de vrouw er begin 2024 in was geslaagd om op 2,5 maanden tijd het jaarbudget van meer dan 56.000 euro te doen verdwijnen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de ‘goede vriendin’ eerder al veroordeeld bleek te zijn voor de oplichting van een bejaard koppel waarbij ze 75.000 euro had buitgemaakt.

“Enkel effectieve celstraf is passend signaal”

“De rechtbank tilt zeer zwaar aan deze feiten”, sprak de rechter woensdag bij de voorlezing van het vonnis. “De beklaagde heeft zich gedurende een relatief lange periode op een onrechtmatige manier verrijkt. De vanzelfsprekendheid waarmee ze handelde, getuigt van een totaal gebrek aan normbesef. Ze bevindt zich bovendien in staat van ‘wettelijke herhaling’, na een eerdere veroordeling voor gelijkaardige feiten in 2021. De rechtbank besluit dat dit geen enkele impact op haar had en dat de beklaagde hardleers is. Enkel een effectieve celstraf is een passend signaal om de beklaagde te wijzen op het ongeoorloofde karakter van haar handelen en om haar aan te zetten tot gedragsverandering.”

De vrouw werd bij verstek veroordeeld tot 40 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro. De rechtbank beval ook haar onmiddellijke aanhouding. De ouders van Milan en Mauro krijgen een schadevergoeding toegekend van 83.800 euro.