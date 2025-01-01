Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum

De stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw organiseren op dit m moment een grote noodplanoefening. Het scenario speelt zich af in woonzorgcentrum Zonnig Huis. Met een realistische oefening testen de besturen de samenwerking tussen de hulpdiensten bij een grote ramp.

Het scenario speelt zich af in woonzorgcentrum Zonnig Huis, waar een gasfles ontploft tijdens een pannenkoekenbak voor bewoners en bezoekers. Om de oefening zo levensecht mogelijk te maken, nemen zo'n 50 figuranten deel. Zij worden geschminkt en krijgen realistische ‘verwondingen’. De figuranten zijn vrijwilligers uit de lokale verenigingsleven en medewerkers van de politie.

In totaal doen nog eens 50 professionals mee: medewerkers van de hulpdiensten, experten, waarnemers en deskundigen die alles nadien evalueren.

Alle nood- en veiligheidsdisciplines in actie

Tijdens de oefening komen de disciplines in actie die bij een echt incident worden opgeroepen. Te beginnen bij de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West en de hulpverlening en medische en psychosociale hulp komende van het AZ Sint-Maria, het Rode Kruis, de FOD Volksgezondheid, het psychosociaal hulpverleningsnetwerk van de stad en een psychosociaal manager. Ook de politie van de zone Zennevallei, de technische diensten en de cel crisiscommunicatie zijn betrokken.

Daarnaast nemen ook de directie en medewerkers van WZC Zonnig Huis deel om hun interne noodprocedures te testen.

Bestaande procedures testen

Lokale besturen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) te oefenen. Dat plan bepaalt bij grote incidenten en noodsituaties wie welke taak opneemt, hoe de hulpdiensten worden aangestuurd en hoe ze samenwerken. Tijdens de oefening testten de diensten en de besturen de bestaande procedures.

Eerste samenwerking voor noodplanoefening

De voorbije jaren organiseerden Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw samen al enkele kleinschalige oefeningen. Dit jaar werken ze voor het eerst samen voor een grote noodplanoefening. Door die aanpak kunnen de interne procedures van een woonzorgcentrum getoetst worden aan het noodplan. Nadien wordt de aanpak van het incident grondig geëvalueerd en evenuteel bijgestuurd.

