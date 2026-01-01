Nederhem
© Stad Halle

Stad Halle onderzoekt bouw evenementenhal op site Nederhem: "Op maat van Halse verenigingen"

De stad Halle onderzoekt de bouw van een nieuwe evenementenhal in Nederhem. Die moet extra ruimte bieden aan het verenigingsleven. De komst van een evenementenhal maakt deel uit van het meerjarenplan 2026–2031 van de stad. In dat plan investeert Halle in extra ruimte voor verenigingen, cultuur en ontmoeting.

De nieuwe evenementenhal moet een plek worden voor Halle en haar verenigingsleven. Ze zal gebruikt worden voor activiteiten en bijeenkomsten van lokale verenigingen, eetfestijnen en grotere evenementen die nu plaatsvinden in cultuurcentrum 't Vondel. “Met deze nieuwe hal op Nederhem komt er een functioneel en toekomstgericht gebouw dat perfect inspeelt op de noden van onze verenigingen,” zegt schepen van Patrimonium Sven Pletincx. “Tegelijk houden we maximaal rekening met de leefkwaliteit van de buurt. We zorgen voor een doordachte inrichting en een goede inpassing in de omgeving, zodat dit project een meerwaarde vormt voor de hele omgeving.”

In het meerjarenplan kiest de stad ervoor om te investeren in een levendige en warme stad, met ruimte voor ontmoeting, cultuur en verenigingsleven. De evenementenhal wordt ontworpen op maat van Halse verenigingen. “Vandaag zijn zalen zoals CC ’t Vondel vaak overbezet, waardoor verenigingen soms moeten uitwijken buiten Halle. Met de evenementenhal creëren we extra ruimte zodat verenigingen hun activiteiten opnieuw in onze stad kunnen organiseren” zegt schepen van Evenementen Louis van Dionant.

Aandacht voor de buurt

De stad werkt momenteel de eerste plannen uit. Daarbij is er aandacht voor de woonomgeving en de bewoners van Nederhem. Wanneer de plannen concreter zijn, organiseert de stad een infomoment voor buurtbewoners. De komende maanden bereidt de stad het dossier verder voor. De werken starten ten vroegste in 2027 en zouden 15 maanden duren.

