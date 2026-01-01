'Halle op losse schroeven' kiest beste carnavalshit en -performance

Al is het nog wachten tot 14 maart, 'Halle op Losse Schroeven' doet al dromen van Carnaval Halle. Op het event hebben de carnavalisten de beste carnavalsact en het beste carnavalsnummer gekozen.

De Orde van de Prinsessen gaat lopen met de trofee voor beste carnavalsact. De groep heeft zich laten inspireren door een bezoek aan de Moulin Rouge in Parijs. De Jonge Heren hebben met 'We zijn getapiseid' het beste carnavalsnummer in huis.

Tijdens de marathonshow hebben twee koppels zich voorgesteld als kandidaat-prinsenpaar. Op 24 jnauari weten Mathias Van Lysebeth en Nikky Vierendeel van de Mannen van de Met, en Andy Demol en Jolien Gremmelprez van de Smosjterpotten of ze zich Prins en Prinses Carnaval Halle mogen noemen.