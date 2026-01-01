Een Halse carnvalsgroep voert hun act op tijdens 'Halle op Losse Schroeven'

'Halle op losse schroeven' kiest beste carnavalshit en -performance

In Halle is het aftellen naar carnaval begonnen. Tijdens 'Halle op Losse Schroeven' kozen de Hallenaren het beste carnavalsnummer en de beste carnavalsact. Respectievelijk De Jonge Heren en de Orde van de Prinsessen gingen met de eer lopen.

Al is het nog wachten tot 14 maart, 'Halle op Losse Schroeven' doet al dromen van Carnaval Halle. Op het event hebben de carnavalisten de beste carnavalsact en het beste carnavalsnummer gekozen.

De Orde van de Prinsessen gaat lopen met de trofee voor beste carnavalsact. De groep heeft zich laten inspireren door een bezoek aan de Moulin Rouge in Parijs. De Jonge Heren hebben met 'We zijn getapiseid' het beste carnavalsnummer in huis.

Tijdens de marathonshow hebben twee koppels zich voorgesteld als kandidaat-prinsenpaar. Op 24 jnauari weten Mathias Van Lysebeth en Nikky Vierendeel van de Mannen van de Met, en Andy Demol en Jolien Gremmelprez van de Smosjterpotten of ze zich Prins en Prinses Carnaval Halle mogen noemen.

