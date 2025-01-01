Vooruit Halle organiseert inzamelactie voor Centrum Menswelzijn

Vooruit Halle organiseert inzamelactie voor Centrum Menswelzijn: “Steeds minder supermarkten schenken voeding”

Het Centrum Menswelzijn in Halle heeft alsmaar meer moeite om voedselpakketten samen te stellen voor gezinnen in nood. Daarom organiseert Vooruit Halle een grote inzamelactie in het ontmoetingscentrum van de partij aan het Oudstrijdersplein.

Iedereen wordt uitgenodigd om droge en niet-bederfbare voeding te schenken zoals pasta, conserven of suiker. “Verder zijn ook tandenborstels voor volwassenen welkom. Naast voedselgiften kunnen Hallenaren ook een verspakket schenken ter waarde van 10, 20 of 30 euro. Met de opbrengst worden verse producten zoals groenten en fruit aangekocht. Vrije bijdragen zijn ook welkom”, klinkt het bij Vooruit Halle.

“Het Centrum Menswelzijn vervult een cruciale rol in onze stad. Omdat de afgelopen tijd steeds minder supermarkten in de regio voedingswaren schenken, is er minder instroom van voeding. We hopen met deze actie een verschil te maken voor wie het moeilijk heeft”, zeggen Mike Similon en Lynn De Proft die allebei lid zijn van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Halle.

Vooruit Halle organiseert inzamelactie voor Centrum Menswelzijn

Meest bekeken

Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend
Samenleving
Politiek

Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend: “Ze zullen ons hier op de laatste dag moeten buiten dragen”

vrij 28 nov
Mobiliteit
Samenleving

BOB viert 30ste verjaardag met gouden sleutelhangers: "5 keer minder bestuurders betrapt dan bij 1e editie"

vrij 28 nov
Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Frituur Kerkplein Zaventem
Samenleving

Geplande herinrichting Kerkplein komt er niet; gemeente zoekt nieuwe friturist

don 27 nov
Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer
Justitie
Samenleving

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer: “Bussen vervoerden kinderen naar school”

vrij 28 nov

Meer nieuws uit de regio

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum
Samenleving

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer
Justitie
Samenleving

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer: “Bussen vervoerden kinderen naar school”

vrij 28 nov
Dikke Bertha
Mobiliteit
Justitie

Dikke Bertha is verdwenen, maar aantal flitscontroles Halle is vervijfvoudigd

don 27 nov
Samenleving
Justitie

Zennevallei voert strijd tegen vuurwerk in eindejaarsperiode op: “Ook bezit van vuurwerk verboden”

din 25 nov
Evocatie Kunstacademie Halle
Jeugd
Cultuur

Totaalspektakel Kunstacademie Halle over 800 jaar stadsrechten in Sint-Martinusbasiliek

maa 24 nov