Vooruit Halle organiseert inzamelactie voor Centrum Menswelzijn: “Steeds minder supermarkten schenken voeding”

Iedereen wordt uitgenodigd om droge en niet-bederfbare voeding te schenken zoals pasta, conserven of suiker. “Verder zijn ook tandenborstels voor volwassenen welkom. Naast voedselgiften kunnen Hallenaren ook een verspakket schenken ter waarde van 10, 20 of 30 euro. Met de opbrengst worden verse producten zoals groenten en fruit aangekocht. Vrije bijdragen zijn ook welkom”, klinkt het bij Vooruit Halle.

“Het Centrum Menswelzijn vervult een cruciale rol in onze stad. Omdat de afgelopen tijd steeds minder supermarkten in de regio voedingswaren schenken, is er minder instroom van voeding. We hopen met deze actie een verschil te maken voor wie het moeilijk heeft”, zeggen Mike Similon en Lynn De Proft die allebei lid zijn van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Halle.