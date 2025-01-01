NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

Vorig jaar deed de dienstregeling van de NMBS heel wat mensen steigeren. Onder andere Asse, Merchtem en Opwijk was er consternatie omdat er tijdens de spits slechts één stoptrein op de lijn Dendermonde-Brussel zou rijden. Een petitie met 1.600 handtekeningen en een jaar later beantwoordt de spoormaatschappij die frustratie met een extra spitstrein.

"Het is een tegemoetkoming", bevestigt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Er was enorm veel vraag naar een extra trein op die verbinding. Dus we hebben de mogelijkheden bekeken en we zijn heel blij dat we dit kunnen aanbieden. Daarnaast wordt zowel rond Brussel als rond Gent het voorstedelijke aanbod versterkt."

Ook de S4-lijn, tussen Aalst en Vilvoorde, wordt versterkt met een extra trein. Pajotse leerlingen die in Geraardsbergen school lopen kunnen ook opgelucht adem halen. In de nieuwste dienstregeling zal de S5-trein tussen Edingen, Halle en Mechelen, die de stations in Pajottegem aandoet, op schooldagen de ganse dag door twee keer per uur tot Geraardsbergen rijden. De S7-treinen tussen Halle en Vilvoorde zullen twee, in plaats van één keer per uur rijden. Deze treinen stoppen ook in de stations van Huizingen en Beersel.

De nieuwe dienstregeling treedt vanaf 14 december in werking.