NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

Vanaf 14 december breidt de NMBS het aanbod in onze regio uit. Onder andere op de lijn Dendermonde-Brussel en de S5-lijn tussen Edingen, Halle en Mechelen breidt het aanbod uit.

Vorig jaar deed de dienstregeling van de NMBS heel wat mensen steigeren. Onder andere Asse, Merchtem en Opwijk was er consternatie omdat er tijdens de spits slechts één stoptrein op de lijn Dendermonde-Brussel zou rijden. Een petitie met 1.600 handtekeningen en een jaar later beantwoordt de spoormaatschappij die frustratie met een extra spitstrein.

"Het is een tegemoetkoming", bevestigt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Er was enorm veel vraag naar een extra trein op die verbinding. Dus we hebben de mogelijkheden bekeken en we zijn heel blij dat we dit kunnen aanbieden. Daarnaast wordt zowel rond Brussel als rond Gent het voorstedelijke aanbod versterkt."

Ook de S4-lijn, tussen Aalst en Vilvoorde, wordt versterkt met een extra trein. Pajotse leerlingen die in Geraardsbergen school lopen kunnen ook opgelucht adem halen. In de nieuwste dienstregeling zal de S5-trein tussen Edingen, Halle en Mechelen, die de stations in Pajottegem aandoet, op schooldagen de ganse dag door twee keer per uur tot Geraardsbergen rijden. De S7-treinen tussen Halle en Vilvoorde zullen twee, in plaats van één keer per uur rijden. Deze treinen stoppen ook in de stations van Huizingen en Beersel.

De nieuwe dienstregeling treedt vanaf 14 december in werking.

Meest bekeken

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A
Sport

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

Mobiliteit

NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

17-jarige jongen vrijgelaten nadat hij 10 kilogram cannabis binnensmokkelt via de luchthaven
Justitie

Werkstraf voor Zaventemse thuisverpleegkundige die cliënten oplichtte

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Groen

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei viert vrijwilligers en nieuw educatief materiaal

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A
Sport

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste
Sport

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste in en rond Roosdaal

Belgisch curlingteam wint in Finland EK B-divisie
Sport

Belgisch curlingteam wint in Finland EK B-divisie: “5 Red Rocks allemaal lid van curlingclub Zemst”