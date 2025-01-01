Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei viert vrijwilligers en nieuw educatief materiaal

Sinds 2009 geven de gidsen en andere vrijwilligers van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei 34.000 scholieren een inkijk in de natuur. Omdat Internationale Dag van de Vrijwilliger in aantocht is, zette Regionaal Landschap de onvermoeibare vrijwilligers in de bloemetjes. "Hun inzet is van onschatbare waarde, en dat willen we graag tonen. We bedanken hen met een ontspannende yogasessie en een verrassingspakket, en we sluiten de voormiddag af met pizza uit de bakoven”, vertelt Brent Roobaert, voorzitter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Het was bovendien de ideale gelegenheid om het nieuwe educatief materiaal van Paddenbroek voor te stellen. Ook dat materiaal is een ode aan één van de vrijwilligers.. "Zo plaatsten we, verspreid over de Paddenbroeksite, nieuwe infoborden over kleine landschapselementen, waarin de koesterboeren een prominente rol krijgen. De borden maken deel uit van het educatieve pakket ‘Natuurkampioen’, waarmee kinderen leren het landschap te observeren en te begrijpen,” verklaart Véronique De Buyst, ondervoorzitter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. "Het pakket Natuurkampioen werd oorspronkelijk uitgewerkt door Josiane Van de Winkel als natuurgids en vrijwilligster bij Paddenbroek. Door het pakket nu in een nieuw jasje te steken, brengen we graag een eerbetoon aan Josiane die vijf jaar geleden helaas overleed."