43.000 bezoekers voor Dag van de Wetenschap, wij trokken naar Oetingen

Wetenschapsmarkten, lezingen, workshops, wandelingen, … en vooral héél véél AI. De Dag van de Wetenschap wil STEM en wetenschap dichter bij de mensen brengen. Een sfeerverslag van de activiteiten in Oetingen, bij de VUB Photonics Campus, zie je in ons nieuws. Daar stonden twee workshops op het programma: vuurvliegjes maken en een lichtgevende kerstbal ineen knutselen. En woensdag trekken we in Over de Rand naar de Dag van de Wetenschap in Hoeilaart, waar de organisaties We IT-vzw en STEAMWORK vzw allerlei activiteiten organiseerden.

De Dag van de Wetenschap is in 2026 aan de 16de editie toe. Die zal plaatsvinden op zondag 15 november.