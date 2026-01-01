Druivenstreekgemeenten verlengen Klimaatalliantie tot 2031

Meer dan 600 inwoners van de Druivenstreek deden sinds 2022 een beroep op de Klimaatalliantie. Met een gratis warmtescan kunnen de inwoners dan aan de slag gaan om hun woning energiezuiniger te maken.

Daarnaast plaatsten al meer dan 4.900 gezinnen zonnepanelen met de hulp van de Klimaatalliantie. De vijf gemeenten, waaronder Overijse en Hoeilaart, hebben besloten om de alliantie te verlengen tot 2031.