Een warmtescan toont waar de isolatie beter kan.

Druivenstreekgemeenten verlengen Klimaatalliantie tot 2031

Vijf gemeenten in de Druivenstreek, waaronder Hoeilaart en Overijse, verlengen de werking van de Klimaatalliantie tot 2031. De Klimaatalliantie werkt sinds 2022 aan CO2-uitstootvermindering door renovatieadvies.

Meer dan 600 inwoners van de Druivenstreek deden sinds 2022 een beroep op de Klimaatalliantie. Met een gratis warmtescan kunnen de inwoners dan aan de slag gaan om hun woning energiezuiniger te maken.

Daarnaast plaatsten al meer dan 4.900 gezinnen zonnepanelen met de hulp van de Klimaatalliantie. De vijf gemeenten, waaronder Overijse en Hoeilaart, hebben besloten om de alliantie te verlengen tot 2031.

