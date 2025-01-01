Einde afbraak hoogspanningslijn Eizeringen – Dilbeek in zicht

Einde afbraak hoogspanningslijn Eizeringen – Dilbeek in zicht: “Eén van de masten wordt ooievaarspaal”

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft de afbraak van de bovengrondse elektriciteitsverbinding tussen het hoogspanningsstation in Eizeringen (Lennik) en het hoogspanningsstation in Dilbeek bijna volledig afgerond. In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos laat Elia één van de masten staan die Natuur en Bos zal omvormen tot ooievaarspaal.

Over een traject van acht kilometer werden alle bovengrondse elektriciteitsdraden verwijderd en in totaal 38 hoogspanningsmasten afgebroken. De werken zijn gestart in maart dit jaar en verliepen in twee fasen. De eerste fase, tussen de mast op de kruising van de Bruine-Lieveheerstraat met de Kattenstraat in Dilbeek en de mast op het hoogspanningsstation van Eizeringen, was afgewerkt in juni. De tweede fase, die liep van aan het hoogspanningsstation in Dilbeek tot aan de mast ter hoogte van de Stationsstraat, vond plaats in oktober.

De twee nog af te breken masten, in het hoogspanningsstation van Dilbeek en in het hoogspanningsstation van Eizeringen, zullen op termijn afgebroken worden.

Van elektriciteitsmast tot ooievaarspaal

Bijzonder aan dit project is dat één mast in de Wolfsputten behouden blijft om dienst te doen als ooievaarspaal. Het gaat om een initiatief van Elia en het Agentschap voor Natuur en Bos om de biodiversiteit in de regio te bevorderen.

