Dilbeek trapt 2026 af met Nieuwjaarkezoet in cultuurcentrum Westrand

Het jaarthema van cultuurcentrum Westrand dit seizoen is ‘rituelen’ en samen klinken op het nieuwe jaar en elkaar het beste wensen voor 2026 sluit daar naadloos bij aan. Daarom vindt Nieuwjaarkezoet dit jaar plaats in het Westrandgebouw.

Wie dat wil kan de nieuwjaarsdrink combineren met het jaarlijks nieuwjaarsconcert. Spark, een Duitse ensemble, brengt een klassiek concert, waarbij muziek van Bach, Berio en de Beatles samenkomen.

"Nieuwjaarkezoet is hét moment om samen het nieuwe jaar in te luiden. We klinken in Westrand op een voorspoedig 2026", zegt kersvers schepen voor Cultuur Dries De Ridder.