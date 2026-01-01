Dilbeek trapt nieuwe jaar af met Nieuwjaarkezoet in Westrand

Dilbeek trapt 2026 af met Nieuwjaarkezoet in cultuurcentrum Westrand

Vandaag zijn alle inwoners van Dilbeek welkom op de nieuwjaarsdrink 'Nieuwejaarkezoet' in cultuurcentrum Westrand. Tijdens de drink wordt elke Dilbekenaar getrakteerd op een drankje en een hapje. Naast een glaasje bubbels en sapjes worden er ook warme poffertjes uitgedeeld. Dit jaar zorgt het Dilbeeks popkoor Maggie’s Melody voor de juiste sfeer.

Het jaarthema van cultuurcentrum Westrand dit seizoen is ‘rituelen’ en samen klinken op het nieuwe jaar en elkaar het beste wensen voor 2026 sluit daar naadloos bij aan. Daarom vindt Nieuwjaarkezoet dit jaar plaats in het Westrandgebouw.

Wie dat wil kan de nieuwjaarsdrink combineren met het jaarlijks nieuwjaarsconcert. Spark, een Duitse ensemble, brengt een klassiek concert, waarbij muziek van Bach, Berio en de Beatles samenkomen.

"Nieuwjaarkezoet is hét moment om samen het nieuwe jaar in te luiden. We klinken in Westrand op een voorspoedig 2026", zegt kersvers schepen voor Cultuur Dries De Ridder.

