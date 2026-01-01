Toekomst Vijverfestival in Dilbeek is verzekerd

Toekomst Vijverfestival in Dilbeek is verzekerd: “Eén van dé evenementen in onze gemeente”

De gemeente Dilbeek en het Vijverfestival hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de toekomst van het festival voor deze legislatuur verzekert. Met de overeenkomst bevestigen beide partijen hun engagement om het Vijverfestival als een vaste waarde in Dilbeek te behouden én verder uit te bouwen.

De overeenkomst legt duidelijke afspraken vast over onder meer het subsidiebedrag en de duur van de samenwerking. Daarnaast is een afsprakencharter toegevoegd dat jaarlijks kan worden herzien. Dat charter beschrijft wat het festival en de gemeente van elkaar mogen verwachten.

Daarbij gaat het onder meer over het gebruik van gemeentelijk materiaal en veiligheidsafspraken. “Met deze overeenkomst geven we het Vijverfestival niet alleen zekerheid, maar ook een duidelijk kader om samen te werken”, zegt schepen van Cultuur, Dries De Ridder. “Het Vijverfestival is één van de belangrijkste culturele evenementen in Dilbeek. Het festival is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend. Op deze manier zorgen we ervoor dat de werking niet in het gedrang komt en verder kan blijven bestaan.”

“Dankzij deze samenwerking kunnen we met vertrouwen vooruitkijken. Het geeft ons de ruimte om te investeren in de kwaliteit van het festival en de beleving voor alle bezoekers”, vult Leslie Stradiot aan, zij is voorzitter van het Vijverfestival.

Toekomst Vijverfestival in Dilbeek is verzekerd

